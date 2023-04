Mal in der Krypta des Doms am Samstagabend feiern

Speyer. Da freuen sich junge Christen und deren Freunde: Am Samstag, 15. April, öffnen die Türen des Speyerer Doms sich fürs „Nightfever“. Gefeiert wird in der Krypta. Der Abend beginnt mit einer Heiligen Messe um 18 Uhr. Ab 19 Uhr sind wieder alle Menschen eingeladen, um einen kurzen Stopp im Dom zu machen und in der Unterkirche zu verweilen – bei schöner Musik und Kerzenschein.

„Nightfever“ ist eine weltweite Initiative. Junge Menschen laden Passanten auf der Straße mit einem Teelicht ein. Jedes Jahr nehmen Tausende diese Einladung an und kommen für ein paar Minuten oder Stunden, um zu beten, zu singen und ihr Licht für andere zu entzünden. Der Abend endet gegen 22.15 Uhr.

„Nightfever“ findet in der Regel zweimal im Jahr im Dom statt. Einmal im Frühjahr während der Frühjahrsmesse in der Krypta des Doms und einmal im Sommer während des Brezelfests im Hauptschiff.

„Nightfever“ ist eine Initiative junger Christen, die die Freude und das Erlebnis des Weltjugendtages 2005 in Köln mit großer Begeisterung in die Gemeinden tragen. Das Motto „Wir sind gekommen, ihn anzubeten”, soll weitergehen. zg/is