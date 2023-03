Malteser bieten Informationen: Vortrag zum Erbrecht

Speyer. Da der kostenlose Onlinevortrag zum Thema Erbrecht krankheitsbedingt verschoben werden musste, findet nun am Donnerstag, 23. März, ein Nachholtermin statt. An den Teilnahmemodalitäten hat sich nichts geändert: Jeder angemeldete Teilnehmer erhält zuvor einen Link, mit dem er sich per Klick einwählen kann. Für Kurzentschlossene gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, sich über die Webseiten der Malteser in Hessen (www.malteser-hessen.de) und Rheinland-Pfalz (www.malteser-rlp.de) einzuwählen.

Das Zeitfenster umfasst 90 Minuten, Beginn ist um 17 Uhr. Veranstalterin Gudrun Preßler, Referentin Fundraising der Malteser, betont: „Die Veranstaltung ist offen für jedermann. Menschen, die sich gerade mit einem Erbrechtsfall auseinandersetzen müssen und solche, die sich schon immer über die Themen Erbrecht, gesetzliche Erbfolge, Berliner Testament oder Erbengemeinschaften informieren wollten, sind eingeladen.“ Den Teilnehmern entstehen keine Kosten, auch Fragen können während der Veranstaltung eingereicht werden.