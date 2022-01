Malteser machen Allrounder in der Pflege fit

Speyer. Ob ambulanter Pflegedienst, Pflegeheim oder Krankenhaus – gut ausgebildete Pflegefachkräfte werden händeringend gesucht. Die Malteser in Speyer reagieren auf die große Nachfrage und qualifizieren mit dem Kurs zur Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen gefragte Allrounder in der Pflegearbeit. Die Qualifizierung endet mit einem anerkannten IHK-Abschluss nach einer schriftlichen Prüfung bei der IHK.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Kurs findet vom 14. Februar bis zum 15. Juni statt und richtet sich an Schwesternhelferinnen und Pflegediensthelfer, Quereinsteiger, Existenzgründer und Berufsumsteiger sowie an Berufsrückkehrer. Aufgrund der großen Nachfrage besitzen viele Teilnehmende noch vor Kursende eine feste Jobzusage, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Malteser bieten verschiedene Ausbil-dungen in der Pflege an. © Malteser

Die Qualifikation umfasst drei qualifizierte Abschlüsse – zur Pflegekraft (MHD), ehemals Schwesternhelferin beziehungsweise zum Pflegediensthelfer, zum Betreuungsassistenten und zur Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Zwei Praktika in der Pflege und Betreuung über jeweils 80 Stunden bilden die Verknüpfung in die Praxis, die von vielen Kursteilnehmern gelobt wird. „Wir haben in relativ kurzer Zeit sehr viel gelernt, was wir in der täglichen Praxis gut umsetzen können“, berichtet eine Absolventin. „Mein neuer Chef nimmt gerne Leute, die bei den Maltesern ausgebildet wurden, weil sie hier fit gemacht werden für den Arbeitsalltag in der Pflege.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kurse finden unter strenger Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften in den Räumen des Malteser Hilfsdienstes, Alter Postweg, montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 14 Uhr statt. Sollten es die dann jeweils gültigen Umstände erfordern, sei eine kurzfristige Umstellung auf Hybrid- oder Online-Unterricht möglich, heißt es.

Eine Förderung für Arbeitssuchende durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und des Jobcenters ist ebenfalls möglich. Arbeitnehmer können über die Bildungsprämie und den „Qualicheck“ gefördert werden. Auch dazu informieren die Malteser. zg

Info: Weitere Informationen bei Sabine Wüst, Telefon 06232/67 78 14 oder E-Mail an sabine.wuest@malteser.org.