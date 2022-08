Malu Dreyer schaut auf Nachhaltigkeitstour rein

Speyer. Leuchttürme der Nachhaltigkeit stehen bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zurzeit auf dem Tagesprogramm. Ihre Sommertour führte sie am Montag nach Speyer, wo ihr nicht nur die Sorgen und Nöte der Unverpackt-Läden erzählt wurden, sondern auch die Erkenntnis reifte, dass Friedhöfe durchaus für Lebendigkeit stehen können.

Sich auf das Thema Nachhaltigkeit zu konzentrieren, sei nicht außergewöhnlich, meint Malu Dreyer. „Das Thema ist drückend. Die Menschen begreifen, dass etwas getan werden muss“, sagt sie. Dass in Speyer in der Hinsicht bereits einiges bewegt worden sei, wusste die MP aus Erzählungen. Was genau, durfte sie jetzt auch praktisch erleben.

„Sehr gelungen. Eine ganz tolle Atmosphäre“, lobte Dreyer den Unverpackt-Laden an der Ecke zur Großen Greifengasse in der Innenstadt. Nicht ganz zufrieden äußerte sich allerdings Sophie Etzkorn, die das Geschäft im Dezember 2019 zusammen mit Luise Sobetzko eröffnet hatte. „Es tut sich schon viel, aber für uns noch zu wenig“, merkte sie an. Sobetzko legte nach: „Den Unverpackt-Läden geht es so schlecht wie nie.“ Zwei Geschäfte pro Woche müssten derzeit schließen.

Den Besuch Dreyers nutzten die Geschäftsführerinnen, um für Unterstützung zu werben. Beispielhaft nannte Sobetzko die Verbesserung der Förderstrukturen. „Wieso partizipieren Sie nicht von Wirtschaftsprogrammen?“, fragte Dreyer nach. Durchs Raster falle der Laden bei den Programmen oftmals – entweder weil er nicht als eigene Idee begründet wurde oder weil er weniger als zehn Mitarbeitende hat. Die Folgen der Klimakrise seien spürbar, machte Sobetzko deutlich. Pfälzer Kichererbsen habe es im vergangenen Jahr nicht gegeben, Dinkel und Nüsse fallen immer mal wieder weg.

„Es gibt noch sehr viel zu tun“, bestätigte die Speyerer Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein. Sie gab einen Überblick über das nachhaltige Speyer, das mit dem Klimaschutzkonzept 2010 einen ersten Markstein setzte. Dank der erfolgten Aufnahme ins Projekt Global Nachhaltige Kommune sollen weitere Räder ins Rollen gebracht werden.

Das Mehrwegsystem „Bleib deinem Becher treu“ lernte Dreyer auf dem Weg zur Rikscha kennen, in der sie gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) von der Gemeindeschwester plus Alexandra Mally zur Abschlussstation gefahren wurde. Der Friedhof war Anlaufstelle und bescherte Dreyer einen Perspektivwechsel.

Die positiven Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen der Bieneninitiative und den Hauptamtlichen des Friedhofs – eine Bienenwiese und vier Hochbeete – wurden vorgestellt. Doris Hoffmann und Susanne Mayrhofer berichteten vom Ziel der Förderung von Biodiversität. „Das hat mich richtig inspiriert“, bilanzierte Dreyer mit dem Verweis auf die immer schwerer werdende Suche nach Flächen in Städten, auf denen Insektenvielfalt umgesetzt werden kann. „Friedhöfe“, betonte Mayrhofer, „gewinnen dahingehend an Bedeutung für uns.“