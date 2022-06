Mandalas für die Lebenshilfe

Speyer. Der 93-jährige Speyerer Karl-Heinz Wässa hat mehr als 150 Mandalas gemalt, die er nun in einer schönen Benefizaktion für den Wiederaufbau des Lebenshilfe-Hauses in Sinzig verkauft (wir berichten am Freitag). Alle Bilder sind von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bischof Wiesemann signiert, die die gute Sache unterstützen.

Am Freitagabend gingen schon eine ganze Reihe Mandalas bei der Kult(o)urnacht für den Mindestpreis von 50 Euro und manche für deutlich höhere Spenden weg. Aber auch in den nächsten Tagen und Wochen gibt es die Unikate noch beim Schuhhaus Bödeker in der Maximilianstraße während der Geschäftszeiten. Wer Interesse hat, kann einige auch erst mal ungezwungen im Schaufenster bewundern. jüg