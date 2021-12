Manfred Sutter übernimmt Vorsitz von Christian Schad

Speyer. Oberkirchenrat Manfred Sutter ist einstimmig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Diakonissen Speyer gewählt worden. Als Diakoniedezernent gehört Sutter dem Gremium als geborenes Mitglied bereits seit 2009 an. Er folgt im Amt auf Ex-Kirchenpräsident Dr. Christian Schad, der sich nahezu 23 Jahre im Verwaltungsrat und seit 2009 als dessen Vorsitzender für die Weiterentwicklung zum diakonischen Komplexträger engagierte.

Auf die Ämterübergabe folgt die offizielle Verabschiedung Schads pandemiebedingt erst zum Pfingstfest 2022. Bei seinem ehrenamtlichen Engagement für die diakonische Unternehmenspolitik habe Schad „immer den Menschen im Blick gehabt“, betonte Vorstandsvorsitzende Oberin Schwester Isabelle Wien in ihrem Dank an den scheidenden Vorsitzenden.

Oberkirchenrat Manfred Sutter leitet den Verwaltungsrat der Diakonissen. © Landry

Sie erinnerte an wichtige Wegmarken wie die Fusion der Diakonissen Speyer mit dem Landesverein Innere Mission. Sie dankte Schad für seine Unterstützung bei der Transformation der Diakonischen Gemeinschaft und für sein vergangenes wie zukünftiges Engagement beispielsweise für die Diakonische Fort- und Weiterbildung.

Vanessa Baumann Stellvertreterin

Verwaltungsratsmitglied Vanessa Baumann wurde als stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende gewählt. Die Juristin wird auch den Vorsitz des Finanzausschusses übernehmen. In beiden Ämtern folgt sie auf Dr. Dieter Wagner, der mit Vollendung seines 75. Lebensjahrs aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist und am Reformationssonntag für sein Engagement mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie in der Gedächtniskirche von Oberkirchenrat Manfred Sutter geehrt wurde.

Damit sei die neue Verwaltungsratsspitze nicht nur paritätisch besetzt, sondern bilde auch im Hinblick auf die Verhältnisbestimmung von Ökonomie und Theologie, die auch für ein diakonisches Unternehmen eine Überlebensfrage darstellt, ein sich ergänzendes Tandem, blickt Oberin Wien optimistisch in die Zukunft.

Verwaltungsratsmitglied Rechtsanwalt Claudius Kranz wurde in der konstituierenden Sitzung als Mitglied des Finanzausschusses gewählt. Ferner gehören dem Verwaltungsrat der Diakonissen Speyer Christoph Glogger, Dekan Markus Jäckle, Dr. Marco Kern, Günther Ramsauer, die Diakonischen Schwestern Elke Stauffer und Ruth Zimbelmann sowie seitens der Mitarbeitervertretung Michael Hemmerich und Tino Satter an.

Die Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim ist ein sozialdiakonisches Unternehmen, das Krankenhäuser in Speyer und Bad Dürkheim, das Medizinische Versorgungszentrum Rhein-Haardt, Seniorenzentren, ambulante Pflegedienste, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche sowie Schulen, drei Hospize, zwei ambulante Hospiz- und Palliativberatungen und das Palliativnetz Vorderpfalz betreibt. Hervorgegangen aus der Tradition der Diakonissen, die 1859 in Speyer und 1884 in Mannheim ihre pflegerische und soziale Arbeit begonnen haben, beschäftigen die Diakonissen Speyer-Mannheim in ihren Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heute rund 5200 Mitarbeitende. In den Einrichtungen und Diensten der Diakonissen Speyer engagieren sich zudem etwa 540 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. zg