Mann schlägt auf Scheiben ein und bedroht mehrere Menschen mit Tod

Speyer. Ein 48-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Speyer einen Ladeninhaber bedroht und Polizeibeamte beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 48-Jährige gegen 20.30 Uhr ohne erkennbaren Anlass mit den Fäusten gegen die Scheiben eines Geschäfts in der Roßmarktstraße und bedrohte den Inhaber mit dem Tod. Auf die hinzugerufene Polizei reagierte der Mann nicht und musste aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden. Daraufhin reagierte er gegenüber den Beamten verbal aggressiv und drohte ihnen, sie töten zu wollen. Ein Atemalkoholtest, dem der 48-Jährige eingewilligt hatte, ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem führte er ein Tütchen mit 0,13 Gramm Marihuana bei sich. Bis zur Ausnüchterung musste der Mann in Gewahrsam bleiben. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den 48-Jährigen eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1