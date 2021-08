Mariä Himmelfahrt im Speyerer Dom gefeiert

Speyer. Für den Speyerer Dom und das Bistum Speyer ist das Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August ein besonderer Tag, denn dann wird das Patrozinium und Hauptwallfahrtsfest der Kathedrale gefeiert. Weihbischof Otto Georgens zelebrierte gemeinsam mit Vertretern des Domkapitels das Pontifikalamt zum Fest.

In seiner Predigt verwies der Weihbischof auf die Verbindung zwischen der österlichen Botschaft der Auferstehung und dem Fest Mariä Himmelfahrt. „Was uns Ostern an Verheißung und Hoffnung schenkt, wird an den Marienfesten im Kirchenjahr gleichsam ‚geerdet‘. Mit Maria öffnen sich für uns von Gott her Räume des Lebens und des Glaubens. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel bringt zum Ausdruck, dass Maria ganz – mit Leib und Seele – bei Gott ist.“

Mit der Auferstehung Jesu habe Gott dem Menschen eine Zukunft erschlossen, die über den Tod hinausgehe. „Der Raum, den wir als Glaubende im Blick auf Maria betreten können, birgt eine Verheißung für alle. Er ist ein Bild des Trostes und der Hoffnung, dass die Fragmente unseres Lebens von Gott und vor Gott zu einem Ganzen zusammengefügt werden“, so Georgens.

Das Dunkel der Welt ausgehalten

In der Geschichte des christlichen Glaubens sei Maria zu einem „Typus“ des Glaubens geworden, zu einem „Bild“, an dem Menschen ihren Glauben „bilden“ konnten. „Ein Bild, das einlädt, Räume des Glaubens zu betreten, Räume der Zuflucht und der Weisheit.“ In ihrem Leben habe Maria das Dunkel der Welt erfahren und ausgehalten, es als Mutter mitgetragen. „Sie wird so zur Hoffnung und zum Trost der Glaubenden. In ihrem Leben leuchtet das Licht der Auferstehung in das Dunkel der Welt. Ihr Leben ist in aller Leiblichkeit und Menschlichkeit in das Licht Gottes eingegangen“, sagte der Weihbischof. Am Ende des Gottesdienstes segnete er die von den Gottesdienstbesuchern mitgebrachten Kräuter- und Blumensträuße.

Den musikalischen Rahmen des Pontifikalamts bildete die „Missa in illo tempore“ von Claudio Monteverdi mit der Capella Spirensis vocale e instrumentale unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Die Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub.

Im Bistum Speyer hat die Verehrung der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter eine alte Tradition. Im Jahr 670 wird in einer Schenkungsurkunde des Merowingerkönigs Hilderich II. zum ersten Mal Maria als Patronin der Diözese genannt. Schon die Vorgängerkirche des jetzigen salischen Domes hatte das Marienpatrozinium. Unter den salischen Herrschern hatte die Marienverehrung am Dom eine hohe Bedeutung.

Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel wird von der katholischen und der orthodoxen Kirche als Hauptfest unter den Marientagen gefeiert. Erstmals ist es in der armenischen Kirche für die Mitte des fünften Jahrhunderts bezeugt. is