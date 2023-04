Markt nur noch morgens

Speyer. Nach Rücksprache mit den Ständen vor Ort wird der kleine Wochenmarkt am Platz der Stadt Ravenna in Speyer-Süd ab Donnerstag, 13. April, nicht mehr wie gewohnt am Nachmittag stattfinden, sondern von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein. Weiterhin vor Ort sind die Bäckerei Schwab, die Metzgerei Morgenstern, der Gemüsestand Werner und der Feinkoststand Karagöz.

Den kleinen Wochenmarkt gibt’s seit April 2022 als gemeinsame Initiative der Stadt und des Stadtteilvereins, um das Nahversorgungsangebot im Süden der Stadt zu verbessern. Aufgrund des geringen Besuchsaufkommens nach 14 Uhr wurden nun die Zeiten angepasst.