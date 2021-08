Marktbeschicker spenden für die Ahr

Speyer. Eine weitere Spendenaktion für die von der Hochwasserkatastrophe betroffene Ahr-Gemeinde Mayschoß hat in Speyer stattgefunden. So haben die Beschicker des Wochenmarkts auf dem Festplatz bis zum vergangenen Wochenende 643 Euro gesammelt, um diesen Betrag an Mayschoß zu spenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtverwaltung dankt für das Engagement und die Hilfsbereitschaft, womit sich die Beschicker des Wochenmarkts und viele Speyerer für die Menschen im Katastrophengebiet bereits eingesetzt haben.

Wer künftig ebenfalls mit einer Spende Unterstützung leisten möchte, kann hierfür das Spendenkonto nutzen, das die nordrhein-westfälische Partnerstadt von Mayschoß, die Stadt Herzogenrath eingerichtet hat. Infos auf der Homepage www.speyer.de/mayschoss. zg