Marmelade wird zum Werkzeug der Hilfe

Speyer. Über eine Spende in Höhe von 500 Euro kann sich die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Speyer (IBF) freuen. Gespendet wurde der Betrag vom Ortsverein Waldsee im Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Pfalz-Kreis, dem zehn Ortsvereine angehören. Die Übergabe der Spendensumme erfolgte diese Woche durch den Ortsverein-Vorsitzenden Volker Weber und seine Stellvertreterin Christel Schramm im Sitz der IBF-Begegnungsstätte in der Kutschergasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet und daher für jeden Euro dankbar“, schloss IBF-Vorsitzende Brigitte Mitsch alle Personen in ihre Dankesrede ein, die zum Spendenaufkommen beigetragen haben. Da ist vor allem die stellvertretende Awo-Ortsvereinsvorsitzende Schramm zu nennen, die nach eigenen Rezepten circa 720 Gläser Marmelade kochte und sie mit Kolleginnen und Kollegen bei mehreren Awo-Veranstaltungen verkaufte.

Auf diese Weise kamen 1150 Euro zusammen. Nach Angaben des Vorsitzenden Weber rundete der Ortsverein den Betrag auf 1500 Euro auf. Neben der IBF konnten so auch die Flutopfer im Ahrtal und eine Kinderhilfsorganisation in der Ukraine mit je 500 Euro unterstützt werden. „Als Angehörige von Betroffenen sind uns Spenden wie an die IBF immer eine Herzensangelegenheit“, erklärten Weber und Schramm gegenüber unserer Zeitung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der IBF fließt die Spende in die Anschaffung eines neuen Autos für den Fahrdienst. Bekanntlich unterhält die Interessengemeinschaft neben der Begegnungsstätte in der Kutschergasse auch einen Fahrdienst mit behindertengerechten Kleinbussen. Teilweise mit Rampen und elektronischen Hebebühnen ausgestattet, werden unter anderem Fahrten zu Arztpraxen, Krankenhäusern oder in Tageskliniken angeboten. Derzeit verfügt die 120 Mitglieder zählende Gemeinschaft über vier solcher Fahrzeuge, die im Wechsel von neun Fahrerinnen und Fahrern mit entsprechenden Beförderungslizenzen bewegt werden.

Die Spende der Awo-Waldsee dürfte nicht die letzte außerplanmäßige Einkommensquelle in diesem Jahr sein. Kunsthistorikerin Dr. Cornelia Vagt-Beck hat der IBF zum weiteren Verkauf ein Konvolut mit circa 100 ungerahmten Aquarellen aus dem Nachlass der 2005 verstorbenen Künstlerin Ilse Barbig überlassen.

Nach Angaben von Brigitte Mitsch ist im August eine Vernissage im Innen- und Außenbereich der Begegnungsstätte geplant, bei der die Aquarelle zu einem großzügigen Sonderpreis angeboten werden. Derzeit sind je nach Bildgröße Beträge zwischen zwanzig und vierzig Euro im Gespräch. Mit der ungewöhnlichen Preisgestaltung will man auch weniger solventen Interessenten eine Freude machen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das wäre ganz im Sinne der Stifterin und Nachlassverwalterin Vagt-Beck. „Wenn man mit dem Verkauf der pfälzischen Landschaften von Ilse Barbig Freude bereiten und auch noch finanzielle Unterstützung leisten kann, haben die Bilder der einstigen Kokoschka-Schülerin einen besonderen Zweck erfüllt“, erklärte Vagt-Beck auf Anfrage. mey