Maskenpflicht in der City fällt

Speyer. Die Zahlen sprechen für sich. In der Stadt Speyer liegt die Inzidenz am Montag bereits unter 30 und sinkt langsam aber kontinuierlich weiter. Deshalb gibt es weitere Lockerungen. Die Gastronomie darf jetzt auch ihre Innenbereiche wieder öffnen – unter Einhaltung der bereits aus der Außengastronomie bekannten Regeln.

Demgemäß gilt, dass zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen das Abstandsgebot, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung für Gäste und Personal auf allen Wegen und die Pflicht zur Kontakterfassung besteht. Zudem muss vorausgebucht werden und es muss noch immer ein tagesaktueller (nicht älter als 24 Stunden) negativer Schnelltest, ein Impfausweis oder Genesenennachweis gezeigt und geprüft werden. Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz erfolgen. Noch haben in Speyer nicht alle Gasstätten wieder geöffnet, es empfiehlt sich, vorher anzurufen und zu reservieren.

Sämtliche Geschäfte dürfen wieder aufmachen, dort muss auch kein Test mehr vorgezeigt werden. Öffentlich und gewerblich betriebene Kultureinrichtungen dürfen im Innenbereich mit bis zu 100 Gästen öffnen. Dazu zählen beispielsweise auch Kinos. Die Maskenpflicht in der Innenstadt und auf dem Berliner Platz ist ab Dienstag, 1. Juni, zudem aufgehoben. zg