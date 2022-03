Materialkisten an 14 Schulen ausgegeben

Speyer. Der Kiwanis-Club hat Materialien für den Schulbedarf an 14 Speyerer Schulen von der Grundschule bis zur Berufsschule übergeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die durch Spendengelder finanzierten Materialkisten wurden von Kiwanis in Kooperation mit der Jugendförderung sowie der Speyerer Firma B. Harant bestückt und an die einzelnen Schulen ausgeliefert.

Darunter befanden sich neben Schulmaterialien insgesamt 56 Schulranzen inklusive Zubehör sowie Bezugsscheine für den Einkauf von Sportartikeln bei Sport Scheben. Der Gesamtwert der 15 Kisten beläuft sich auf 16 350 Euro.

„Die von der Bundesregierung geleistete finanzielle Unterstützung reicht leider nicht aus, als dass Familien mit geringem Einkommen die umfangreichen Ausgaben für Schreibmaterialien und Sportsachen stemmen könnten. Diese Dinge gehören aber zur Grundausstattung und sollten jedem Kind im Schulalltag uneingeschränkt zur Verfügung stehen“, betont Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs und dankt der Initiative des Clubs sowie den Spendern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt stemmen und nun starten konnten“, so der Kiwanis-Club. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und inkludiert bei Bedarf eine Nachbestellung der Materialien im Herbst 2022. zg