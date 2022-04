Maxim Leo in der Domstadt

Speyer. Was haben ein umgeleiteter S-Bahnzug und eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR mit dem erfolglosen Berliner Videothekenbesitzer Michael Hartung zu tun? In seinem neuen Buch „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ präsentiert der bekannte Autor Maxim Leo eine rasante, anrührende und sehr vergnügliche Hochstaplergeschichte. In einer Lesung am Dienstag, 17. Mai, um 19 Uhr in der Landesbibliothek in Speyer wird Leo seinen aktuellen Roman vorstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Plötzlich ein Held: Michael Hartung half zu DDR-Zeiten 127 Menschen bei der Flucht in den Westen. 2019 bekommt er Besuch von einem Journalisten, der in der Stasi-Vergangenheit wühlt und mehr über die Heldentat des erfolglosen Videothekenbesitzers wissen möchte.

Maxim Leo lebt als Autor in Berlin und hat zwei Kinder. © Sven Goerlich

Maxim Leo, 1970 in Ostberlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaft und ist Journalist. Heute schreibt er gemeinsam mit Spiegel-Kolumnist Jochen Gutsch Bestseller über sprechende Männer und Alterspubertierende sowie Drehbücher für den „Tatort“. Im Jahr 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiografisches Buch „Haltet euer Herz bereit“ wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2