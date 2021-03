Speyer. Endlich ist wieder geöffnet. So kommt es doch noch zu einem Endspurt für die beiden Ausstellungen „Medicus“ und „Grüffelo“ im Historischen Museum der Pfalz. Ab Freitag, 12. März, 10 Uhr, ist das Museum wieder für Besucher zugänglich. Zu sehen sind die kulturhistorische Ausstellung „Medicus – die Macht des Wissens“ und die interaktive Schau für Familien „Der Grüffelo. Die Ausstellung“. Zweimal musste das Historische Museum bedingt durch die Corona-Krise seine Tore schließen. Jetzt, nach über viermonatiger Pause können die beim Publikum beliebten Sonderausstellungen nochmals erlebt werden: Nur noch bis zum 13. Juni ist die „Medicus“-Schau zu sehen, die „Grüffelo“-Ausstellung bis zum 27. Juni.

Der Erfolgsroman „Der Medicus“ wird als literarischer Zugang genutzt, um die komplexe und faszinierende Entwicklung des medizinischen Fortschritts in fesselnder Weise zu vermitteln. Sie spannt den Bogen vom Altertum bis zur Gegenwart und nimmt Bezug zur aktuellen Pandemie. Eine Verlängerung der einzigartigen Ausstellung überden 13. Juni hinaus ist nicht möglich.

Beim „Grüffelo“ begeben sich Familien in die Welt des liebgewonnen Bilderbuch-Monsters und der kleinen cleveren Maus. Dabei lernen sie spielerisch die Tier- und Pflanzenwelt des Waldes kennen. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung farbenfrohe Original-Grafiken des Illustrators Axel Scheffler.

Voranmeldung notwendig

Aufgrund der besonderen Situation und den gesetzlichen Vorgaben ist nur eine begrenzte Personenanzahl in den Ausstellungen erlaubt. Besucher müssen vorausbuchen. Dies ist montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter 06232/ 62 02 22 möglich. Am Museum werden zusätzlich dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr Vorausbuchungen am Fenster neben dem Haupteingang entgegengenommen. Ohne Vorausbuchung ist ein Einlass leider nicht möglich. zg

Info: Tickets gibt’s online unter www.tickets.museum.speyer.de