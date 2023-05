Meditation durch Herzensgebet

Der Alltag ist voller Sorgen und Stress. Für ein Stück mehr Lebensqualität und innere Ruhe kann Meditation sorgen. Tiefgehende Meditation kann durch Herzensgebet erlangt werden, eine innige und eben meditative Form des Betens. Das Ziel ist, möglichst unentwegt in der Gegenwärtigkeit Gottes zu leben. Das Kloster Kirchberg hat in Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung Heidelberg einen Einführungskurs in dieser Meditationsform organisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er findet von Donnerstag, 20. Juli (Beginn 15.30 Uhr) bis Sonntag, 23. Juli (Ende 13.30 Uhr) statt. Dabei wird die Methode des Herzensgebets genutzt, um vertiefende Gotteserfahrungen in der Natur zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies geschieht in der landschaftlich reizvollen Umgebung des Klosters.

Die Leitung obliegt Diplom-Psychologe Gerhard Krumbach, psychologischer Psychotherapeut und Meditationslehrer (Heidelberg). Er ist nach eigenen Aussagen ein Experte im Herzensgebet. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 175 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Übernachtung und Verpflegung im Kloster Kirchberg (je nach Zimmerkategorie 155 bis 275 Euro).

Nähere Infos gibt es unter www.herzensgebet-meditation.de. Interessenten können sich per E-Mail an gerhard.krumbach@web.de wenden. Die Anmeldung ist möglich bis Mittwoch, 12. Juli, per E-Mail an eeb.heidelberg@kbz.ekiba.de Veranstalter ist das Kloster Kirchberg.