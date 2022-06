Meditation mit Psalmen

Speyer. Immer am ersten Sonntagabend im Monat lädt das Domkapitel Speyer zu einem besonderen Gottesdienst in die Kathedrale ein. So auch am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 20 Uhr, wenn die Reihe „Gottesdienst im Dom – mal anders“ mit einer Psalmenmeditation fortgesetzt wird.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes mit Domdekan Dr. Christoph Kohl steht diesmal „Die Kraft der Psalmen“. Nach einem gemeinsamen Psalmengesang und einer Betrachtung zu Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ sind die Mitfeiernden eingeladen, sich an einem Platz ihrer Wahl im Dom in diesen Psalm stärker zu vertiefen.

In einer gemeinsamen Runde ist dann ein Austausch darüber möglich, was der Psalm den Einzelnen für ihr Leben sagt und mitgibt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist vor dem nordwestlichen Seitenportal des Doms. is

