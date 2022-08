Meditativer Gottesdienst

Speyer. Seit Anfang Mai bietet das Domkapitel zusätzliche, neue Gottesdienstformate im Dom an. Jeweils am ersten Sonntagabend im Monat werden unter der Überschrift „Gottesdienst im Dom – mal anders“ bewusst meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Gottesdienst dieser Art findet am Sonntag, 7. August, um 20 Uhr statt. Unter der Überschrift „In Stille im Dom – Ruhe für die Seele“ sucht sich zunächst jeder seinen eigenen Platz im Gotteshaus, um den Raum in Stille auf sich wirken zu lassen. Anschließend findet sich die Gruppe zum Gebet und Segen zusammen. Kaplan Maximilian Brandt wird den Wortgottesdienst leiten. Treffpunkt ist vor dem nordwestlichen Seitenportal des Doms. zg