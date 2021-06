Dank einer in jeder Hinsicht perfekten Organisation wird die erneut von Professor Dr. Gerald Haupt und dem Schuh- und Modehändler Peter Bödeker federführend organisierte Drive-Thru-Impfaktion am Sonntag allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben. Unterstützt von der Stadtverwaltung und weiteren Partnern wurde bereits um 7 Uhr die erste Nadel gesetzt. Bis zum Ende der Aktion um 16 Uhr wurden

...