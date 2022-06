Mehr als 500 Paare feiern Ehejubiläum

Speyer. Rund 500 Paare erwartet das Bistum Speyer zu den „Feiern der Ehejubiläen“ an diesem Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, im Dom. Die feierlichen Gottesdienste mit Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge, beginnen jeweils um 10 Uhr. Der geplante Empfang im nördlichen Domgarten sowie der „Hochzeitswalzer“ findet unter Berücksichtigung der aktuellen pandemischen Lage nicht statt. „Als Veranstalter bedauern wir dies, wir beobachten aber momentan die steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und nehmen Rücksicht auf die Gruppe der Hochbetagten“, erklärt Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien in der Abteilung Generationen und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat.

Für Samstag haben sich 231 Paare angemeldet, am Sonntag sind es sogar 278 Paare. „Wir freuen uns, dass so viele Paare zu diesem Fest nach Speyer kommen, um in christlicher Gemeinschaft ihr Ehejubiläum zu feiern. Den Paaren ist es ein großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten“, so Höfer.

Die meisten der Jubelpaare (194), die an diesem Wochenende im Dom erwartet werden, feiern in diesem Jahr ihre „Goldene Hochzeit“. 26 Paare blicken auf 55 Jahre, 101 Paare auf 60, 14 Paare auf 65 und zwei Paare auf 70 und mehr gemeinsame Jahre zurück. Ihr „silbernes“ Ehejubiläum feiern im Dom 46 Paare, 21 danken für 30 Ehejahre, 42 für 40 Jahre und ein Dutzend für 45 Jahre.

Einzelsegnung durch Weihbischof

Die „Feiern der Ehejubiläen“ finden in diesem Jahr zum 14. Mal im Speyerer Dom statt, einzig 2020 wurde die Feier komplett wegen Corona abgesagt. Die Gottesdienste stehen unter dem Motto „Liebe miteinander leben“. Musikalisch gestaltet werden die Messen an beiden Tagen von Rüdiger Kurz (Trompete) und Domorganist Markus Eichenlaub. Die beiden Gottesdienste enden mit einer Einzelsegnung der Ehepaare durch den Weihbischof, weitere Mitglieder des Domkapitels, Priester, Diakone und pastorale Mitarbeiterinnen. zg