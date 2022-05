„Mehr als die Summe der Teile“

Die Stadt Speyer hat Denkmalcharakter. Nur weiß das bislang offiziell niemand. Das soll sich ändern. Helfen wird dabei die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz. Wie, das erklärten Mitarbeiter bereits im Ausschuss für Stadtentwicklung. Am Montag gab es eine erste Begehung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Einwohner hatte die Stadtverwaltung den Spaziergang durch Straßen der Altstadt und den Hasenpfuhl mit angrenzenden Bereichen geöffnet. Überschaubar blieb die Gruppe dennoch. Wenige Bürger und mehr Stadträte sowie Vertreter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen bildeten den Kern der Anwesenden.

Die wichtigsten Menschen an diesem Tag waren Jürgen Alshuth, bei der Stadt für den Denkmalschutz verantwortlich, sowie Dr. Alexandra Fink und Dieter Krienke von der GDKE. Sie spielten sich die Bälle im Bestreben zu, den Interessenten die Bedeutsamkeit Speyers als Denkmal zu verdeutlichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Speyer ist herausragend in einer Liga mit beispielsweise Bamberg“, machte Krienke deutlich. Nicht erst seit Neuestem ist bekannt, dass die Stadt im inneren Verlauf ein Denkmal ist, kam bei Alshuths Ausführungen zutage. Schon eine Untersuchung von Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Dr. Herbert Dellwing 1985 hat das ergeben. Umgesetzt worden ist von seinen Vorschlägen damals nichts.

„Bis heute“, machte Alshuth deutlich, „ist der Erhalt bedeutsamer Denkmäler nicht geregelt.“ Das wiederum bedeute, dass es viele Abbrüche von Gebäuden gebe, was nicht Sinn der Sache sei. Ein Beispiel führte Alshuth der Gruppe an der Ecke Stuhlbrudergasse/Pistoreigasse vor Augen. „Ursprünglich stand hier der Voglerhof, was ein eingeschlossenes Wirtschaftsanwesen war“, warf er einen Blick in die Geschichte und unterlegte diesen mit Bildern. Heute werden in dem umgestalteten Objekt kosmetische Gesichtsbehandlungen durchgeführt.

Geschichte verloren gegangen

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Geschichte ist verloren gegangen, da der Voglerhof nicht als erhaltenswert festgeschrieben war, untermauerte Alshuth. Krienke fasste die Komplexität des Themas zusammen: „In Speyer ist das Ganze viel mehr als die Summe seiner Teile.“ Der historische Geist sei spürbar. Speyer sei eine mittelalterliche Stadt im Grundriss, auf dem eine barocke Stadt erwachsen ist. Als wichtige Basis für die Recherche zur Denkmalzone nannte er das Urkataster von 1820. Der historische Zuschnitt zur Zeit des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 sei jedoch nicht bedeutsamer.

Details wie die Entwicklung der Monumentalbauten des Späthistorismus gehörten zur Qualität des Stadtraumes. Besondere Regelungen greifen dort, wo Fragezeichen auftauchen. Beispielsweise, ob der Domnapf denkmalwürdig ist, obwohl er ursprünglich an einer anderen Stelle stand. „Wir haben noch die historische Substanz, können also aus dem Zusammenhang heraus von einem Denkmal reden“, sagte Krienke.

Es sind aber nicht nur Häuser - sowohl im Besitz der Stadt als auch von anderen Eignern -, die für das Vorhaben der Ausweitung der Denkmalzone relevant sind. „Das historische Pflaster kann nur im Denkmalschutz erhalten bleiben“, unterstrich Alshuth bei einem Zwischenstopp vor dem „Berzelhof“ in der Tränkgasse.

Überraschend für alle: Selbst der Domparkplatz zählt zur historischen Freifläche. Krienke erläuterte wieso: „Früher war hier der historische Holzhof und hat daher eine große Bedeutung. Wir erleben eine Topografie, die das mittelalterliche Speyer durch den Dom hervorhebt.“

Zweieinhalb Stunden marschierte die Gruppe durch die geschichtsträchtigen Straßen, über den Hasenpfuhl und die Widdergasse, den Eselsdamm und den Grünen Winkel sowie über den Fischmarkt zurück in die Kleine Himmelsgasse. „Die Auszeichnung der zweiten Weltkulturerbestätte zwingt uns dazu, über die Ausweitung der Denkmalzone nachzudenken“, wies Fachbereichsleiter Robin Nolasco auf den Handlungsbedarf nach jahrzehntelangem Stillstand hin. Geregelt war bislang nur die Gestaltung im historischen Bereich durch die Altstadtsatzung von 1975. Das seit 1978 vorhandene Denkmalschutzgesetz soll gemeinsam mit der GDKE jetzt mit Leben gefüllt werden.

Weitere Begehungen sind für Montag, 27. Juni, um 14.30 Uhr und Sonntag, 19. Juli, um 15.30 Uhr terminiert.

Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de