Mehr Bedeutung für eine alte Rebe

Speyer. Mit einer Jubiläumsveranstaltung an diesem Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr im Martin-Luther-King-Haus, feiert die Ruländer Akademie ihr 40-jähriges Bestehen. Ein Festakt der Vereinigung ist geplant, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verbreitung der Weinkultur zu forcieren und speziell die Erforschung des Ruländers voranzutreiben.

Johann Seeger Ruland (1683 bis 1745) kam als junger Kaufmann nach Speyer, wo er in einem 1709 angekauften verwilderten Garten an der heutigen Ecke Marien- und Ludwigstraße zwei oder gar mehrere ihm unbekannte Rebstöcke entdeckte. Er las die Trauben, kelterte sie und füllte den Most in ein kleines Fass. Im Jahr darauf erinnerte er sich daran und die erste Geschmacksprobe fiel derart positiv aus, dass er sich vornahm, die Rebstöcke zu vermehren. Es war quasi die Geburtsstunde des Ruländers.

Anregung von OB Roßkopf

Saftige und leckere Trauben: Die Ruländer-Reben hängen seit vielen Jahren in einem Wingert, den die Stadtgärtnerei und die Ruländer Akademie gemeinsam betreuen. Die Sorte Ruländer (Grauburgunder) wird bei Empfängen verschenkt. © Klaus Venus

Knapp 300 Jahre später folgte die Gründung der Ruländer Akademie. Der Beschluss dazu wurde auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Christian Roßkopf (1930 bis 2020) am 28. April 1982 von mehreren Leitern Speyerer Behörden im Feuerbachhaus gefasst. Schon bald darauf wurde die Zusammenkunft als offizielles Gründungsdatum an einem dem Ereignis angemessenen Ort bestätigt.

Umgeben von einzigartigen Exponaten der Weinkultur aus den vergangenen 2000 Jahren stimmten bei der konstituierenden Mitgliederversammlung am 19. Januar 1983 im Gewölbekeller des Weinmuseums im Historischen Museum der Pfalz 22 Anwesende der vorgelegten Satzung zu. Die offizielle Eintragung ins Vereinsregister erfolgte am 19. Dezember 1985.

Zu den damals formulierten Zielen mit Förderung, Pflege und Verbreitung der Weinkultur im Allgemeinen sowie der Erforschung des Ruländers im Besonderen kam 1983 ebenfalls auf Initiative von Dr. Christian Roßkopf eine weitere Teilaufgabe hinzu.

Seit dieser Zeit verfügt die Stadt Speyer über einen 1500 Quadratmeter großen Wingert, der von der Stadtgärtnerei unterhalten und von der Akademie mit betreut wird. Zwischen Stadtausgang Speyer und dem Römerberger Ortsteil Berghausen am Tafelbrunnen gelegen, werden jährlich Trauben von gleichbleibend 616 Rebstöcken gelesen.

Der stets beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt-Mußbach ausgebaute Ertrag geht allerdings nicht in den Verkauf. Die Flaschen werden bei repräsentativen Anlässen von Stadt und Akademie verschenkt. Das sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betont.

Wettbewerb seit 1992

Außerdem veranstaltet die Vereinigung seit 1992 jährlich einen Wettbewerb, der pfälzischen Weinen der Ruländer-Rebe gewidmet ist. Er endet jeweils mit der Vergabe von zwei Preisen, die in den Kategorien Ruländer und Grauburgunder ausgelobt werden.

Grundsätzlich wird seitens der Mitglieder bedauert, dass viele Winzer den Namen Ruländer markttaktischen Erwägungen opfern und den Wein überwiegend als Grauburgunder oder Grauer Burgunder vermarkten. Bei italienischen Weinliebhabern ist er als Pinot Grigio bekannt.

Die Akademie ist jedoch bestrebt, dass dem Namen Ruländer künftig wieder mehr Bedeutung beigemessen wird. mey