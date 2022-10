Mehr Besucher im Welterbe

Speyer. Die SchUM-Kulturtage in Speyer laufen erfolgreich schon seit dem 11. September. Inzwischen zeichnet sich auch in der neuen Weltkulturerbestätte, dem Judenhof, ein Aufschwung ab. Von steigenden Besucherzahlen und zeitnahen Veränderungen wurde im Tourismusausschuss des Gemeinderats berichtet.

Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack war nicht nur zufrieden, sondern auch zuversichtlich, was die Außenwirkung des Judenhofes in der Kleinen Pfaffengasse in der Zukunft angeht. Nach dem Dom war selbiger wie mehrfach berichtet im vergangenen Jahr – in Kooperation mit bedeutenden Stationen in Mainz und Worms - als SchUM-Stätte von der Unesco zum Welterbe ernannt worden.

„Die Gästezahl im Judenhof steigt“, betont Nowack. Konkret nannte er durchschnittlich 3000 Personen, die die Kulturstätte pro Monat als Ziel haben. „Damit sind die Zahlen von 2019 bereits übertroffen“, sagt Nowack. Um den weiter wachsenden Nachfragen künftig Herr zu werden, soll über ein Leitsystem auf dem flächenmäßig begrenzten Gelände nachgedacht werden.

Eindeutiger ist die Planung für ein nächstes Vorhaben, das der Bewusstseinsschärfung der Besucher dienen und dabei die Vorgabe der Unesco-Betreuungsgesellschaft Icomos erfüllen soll, die Thematik beharrlich zu vermitteln. „Wir wollen das Lehrhaus der Yeshiva wieder sichtbar machen“, sagt Nowack. Selbiges ist unter der Erde verborgen. Dort war es bei Grabungen entdeckt, aus Konservierungsgründen jedoch wieder zugeschüttet worden. „Mit Hilfe einer Pflasterung soll das Lehrhaus in den Wintermonaten erkennbar gemacht werden, sodass es mit Beginn der neuen Saison fertiggestellt ist“, kündigt der Fachbereichsleiter an.

Besucherzentrum noch unklar

Die Umgebung des Judenhofes ist zurzeit ebenfalls im Gespräch. Eine Verkehrsberuhigung in der Kleinen Pfaffengasse wird diskutiert. Einstellen können sich radfahrende Besucher darauf, dass unmittelbar gegenüber des Eingangs zum Areal ein Abstellplatz entsteht. Noch keine Lösung präsentieren konnte Nowack bezüglich des Besucherzentrums, das von Icomos gewünscht wird.

„Wir führen zurzeit Gespräche mit dem Domkapitel, um herauszufinden, inwieweit ein gemeinsames Zentrum umzusetzen wäre“, lässt Nowack wissen. Im Oktober soll die Frage in der Verwaltung vertieft werden, bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen. „Das Besucherzentrum liegt der Icomos am meisten am Herzen“, wies der Sprecher auf die Notwendigkeit einer Lösung hin.

Grundsätzlich seien die Gutachter der Gesellschaft zufrieden gewesen mit der Außendarstellung des neuen Weltkulturerbes und dem Zustand der Monumente. Bezüglich der SchUM-Kulturtage machte Nowack darauf aufmerksam, dass im Oktober und November der Schwerpunkt der Veranstaltungen liege. Das Programm ist unter www.speyer.de einzusehen. In der Stadtbibliothek Speyer gibt es bis zum 12. November auch einen thematischen Büchertisch rund um die Themen SchUM und Judentum.