Speyer. Freiräume bilden das grüne Rückgrat der Stadt. Sie übernehmen vielfältige Funktionen im städtischen Gefüge als Erholungsräume für die Bürger, zur Durchlüftung der Wohnlagen oder auch für den Biotopschutz. Um das Freiraumsystem langfristig zu sichern und an neue Anforderungen anzupassen, lässt Speyer derzeit ein Freiraumentwicklungskonzept für die Gesamtstadt erstellen.

„Die Nachfrage nach Wohnraum in Speyer steigt stetig, was den Druck auf innerstädtische Freiflächen erhöht. Die Frage, nach welchem Leitbild die Stadt künftig mit Freiflächen umgehen, diese gestalten und schützen soll, betrifft daher alle Speyerer. Aus diesem Grund wird es rund um das Thema eine umfangreiche Online-Bürgerinformation und -beteiligung geben, die am 15. März startet. Ich möchte die Einwohner ermutigen, sich zu informieren und sie dazu aufrufen, sich bei der Entwicklung des Konzepts aktiv einzubringen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler laut Pressemitteilung.

Warum sind Freiräume wichtig?

Parkanlagen, Grünflächen, Spiel- und Sportplätze, Seen, Wälder und Felder am Stadtrand – Freiräume machen eine Stadt attraktiv und lebenswert. Sie sind Erholungs- und Bewegungsraum, Begegnungsort und Spielfläche. Grünflächen in den Siedlungsbereichen steigern die Wohnqualität. Sie wirken temperaturausgleichend, filtern Luftschadstoffe und haben so einen positiven Einfluss auf das Stadtklima und die menschliche Gesundheit. Als Lebensraum für Tier und Pflanzen fördern sie die biologische Vielfalt in der Stadt. Diese Flächen haben gerade in Zeiten des Klimawandels eine besondere Bedeutung für das Stadtklima. Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Stadt die Frage, wie sich die Funktionsfähigkeit der Freiräume langfristig sichern lässt.

Das Freiraumentwicklungskonzept befindet sich auf der Zielgeraden. Nach einer umfassenden Analyse der bestehenden Strukturen und ihrer Funktionalitäten wurden Leitbilder für die künftige Entwicklung entworfen. Bereits in einer frühen Phase der Bearbeitung waren die Bürger in die Erarbeitung des Konzepts eingebunden. Im November 2018 wurde bei drei Stadtspaziergängen die Freiraumsituation in verschiedenen Stadtteilen erkundet und danach hat man in einer Planungswerkstatt erste Analyseergebnisse diskutiert.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie brachten leider auch den Zeitplan für die weitere Beteiligung durcheinander. Da Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, wird die Beteiligung nun im Online-Format weitergeführt. Der Dialog startet am Montag, 15. März. Dann haben Bürger die Möglichkeit, sich unter www.speyer.de/freiraumdialog über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren und mit den Planern in einen Dialog zu treten.

In einer ersten Phase werden die Ergebnisse der Bestandsanalyse und Bewertung präsentiert und die Ideen für ein Leitbild zur künftigen Freiraumentwicklung in Speyer vorgestellt. Dazu können Bürger in zwei Diskussionsforen konkrete Fragen stellen oder Kommentare einbringen.

Ab Montag, 19. April, wird die Plattform um ein Diskussionsforum erweitert. Hier können dann die Maßnahmenvorschläge der Verwaltung zur Umsetzung des Konzepts kommentiert und persönliche Ideen dazu formuliert werden. zg