Mehr Zeit für gute Ideen

Speyer. Die Stadt Speyer will mit dem Online-Dialog zum Freiraumentwicklungskonzept die Weichen für ihre künftige Freiraumstruktur und die Entwicklung ihrer Frei- und Landschaftsräume stellen. Die Aktion läuft seit dem 15. März unter www.speyer.de/freiraumdialog.

AdUnit urban-intext1

In den ersten vier Wochen standen das Leitbild mit seinen drei Bausteinen „Speyer an den Rhein“, „grün-blauer Landschaftsbogen“ und „grün-vernetzte Quartiere“ sowie die Bestandsbewertung zur Diskussion. Seit dem 19. April können Maßnahmenprogramm und Maßnahmenkarte heruntergeladen und kommentiert werden.

Bisher sind schon viele Anregungen und Hinweise eingegangen. Intensiv diskutiert wurden die Vorschläge zu einem durchgängigen Weg entlang des Rheinufers und zum Stadtrandweg. Weitere Hinweise gab es zur Bedeutung der Freiräume für die Biotopvernetzung, die Biodiversität, den Naturschutz sowie zu ihrer wichtigen Funktion als klimaökologische Ausgleichsflächen. Zudem wurde der Bedarf an begrünten Freiräumen in der überhitzten Innenstadt angesprochen. Viele der Anregungen und Hinweise finden sich bereits in den Vorschlägen des Maßnahmenprogramms wieder.

Konkrete Vorschläge

Um allen Interessierten mehr Zeit einzuräumen, sich in die konkreten Maßnahmenvorschläge zu vertiefen, wird der Freiraumdialog nun um zwei Wochen – bis zum 30. Mai – verlängert. Die Bürger sind eingeladen, sich an den Diskussionen zu beteiligen und den Planern ihre Ideen zur künftigen Freiraumentwicklung in Speyer mit auf den Weg zu geben.

AdUnit urban-intext2

Mitmachen kann auch, wer sich nur mit einem einzelnen Aspekt auseinandersetzen will. Alle Hinweise und Kommentare helfen, das Freiraumentwicklungskonzept an den Bedarfen und Wünschen der Bürger auszurichten.

Die Vorschläge und Hinweise werden ausgewertet und in einer Dokumentation zum Freiraumdialog aufbereitet. Hierin wird der weitere Umgang mit den Anregungen transparent dargestellt.

AdUnit urban-intext3

Der Entwurf des Freiraumentwicklungskonzepts soll bis zum Herbst erarbeitet sein und dem Stadtrat Ende des Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt werden. zg

AdUnit urban-intext4