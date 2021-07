Mehrwegbecher setzen sich in Speyer durch

Speyer. Neuer Projektpartner der Speyerer Kampagne „Bleib deinem Becher treu“ ist der Rewe-Markt in der Maximilianstraße 50. Hier kann zukünftig der Mehrwegbecher gekauft werden, den die Stadt Speyer 2019 eingeführt hat. „Das Mehrwegangebot sehen wir als einen Beitrag zur Müllvermeidung in unserer Stadt“, so die Rewe-Marktbetreiber Anja und Holger Appel, die sich über das neue Angebot im Sortiment freuen.

Der Becher ist für 4 Euro erhältlich. Wer möchte, kann sich beim Rewe-Markt direkt einen Kaffee am Automaten im Eingangsbereich mitnehmen. Darüber hinaus bieten inzwischen viele Geschäfte in der Innenstadt das Befüllen von Mehrwegbechern an.

Mittlerweile gibt es in Speyer mehr als 30 Projektpartner, dabei sind zuletzt die WeinWunderBar sowie BF Catering Service hinzugekommen.

Aktion auf dem Wochenmarkt

Der Großteil bietet den Mehrwegbecher zum Kaufen und Befüllen an, einige Ausgabestellen, die über Spülmöglichkeiten verfügen, nehmen den Becher gegen eine Pfandmarke auch zurück. Die Übersicht der Projektpartner ist in der „MeinSpeyer-App“ und auf der städtischen Homepage www.speyer.de/mehrwegbecherzu finden.

Auf dem Wochenmarkt findet am Samstag, 31. Juli (Festplatz) von 8 bis 12 Uhr eine gemeinsame Aktion des Umweltamts mit den Entsorgungsbetrieben statt. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann lädt die Bürger ein, vorbeizuschauen und sich an den Aktionsständen über Mehrwegbecher und weitere Alternativen sowie Abfallvermeidung zu informieren.

Die Deutschen nutzen für Heißgetränke wie Coffee to go jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher, das entspricht 34 Bechern pro Kopf. Das sind umgerechnet durchschnittlich 5000 Einwegbecher pro Tag allein in Speyer. Oft wird „to go“ konsumiert und „to go“ entsorgt: Mittlerweile findet man an jeder Ecke achtlos weggeworfene Einwegbecher, sogar an abgelegenen Flächen. Das Einsammeln dieses Mülls kostet allein in Rheinland-Pfalz jährlich mehrere Millionen Euro.

Und auch für die Herstellung werden Energie und Ressourcen verbraucht. Laut einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes könnte der Einwegbecherverbrauch in drei Jahren um die Hälfte sinken, wenn diese Mehrwegsysteme erfolgreich umgesetzt und genutzt werden.

Ansprechpartnerin für das Mehrwegsystem ist bei der Stadt Speyer Sandra Gehrlein, Telefon 06232/14 24 90. Katja Landgraf von den Entsorgungsbetrieben Speyer ist telefonisch unter 06232/ 625 44 91 zu erreichen. Die Becher können per E-Mail an becherbestellung@stadtwerke-speyer.de angefragt werden. zg

