Mehrwegpflicht in der Praxis

Speyer. Die Domstadt geht den Mehrweg! Doch was bedeutet die Mehrwegpflicht ab 2023 für alle Letztvertreibenden, also jene, die mit Essen oder Getränken befüllte To-go-Verpackungen an Verbraucher verkaufen? Dazu lädt die Stadt zu einer Infoveranstaltung am Montag, 14. November, ein. Von 10 bis 12 Uhr werden im Historischen Ratssaal Vertreter aus Gastronomie, Eisdielen, Supermärkten, Marktständen, Bäckereien, Fleischereien, Feinkostanbietern, Kantinen, Lieferdiensten und Freizeiteinrichtungen informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Vorträgen von Wirtschaftsförderin Katja Gerwig und Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein berichten zwei Speyerer Betriebe über ihre Praxiserfahrungen mit Mehrwegsystemen. Informationen über den hygienischen Umgang mit To-go-Verpackungen runden die Veranstaltung ab. Um Anmeldung per E-Mail an nachhaltigkeit@stadt-speyer.de wird gebeten. zg/Bild: Stadt Speyer