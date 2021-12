Mensch frei von jeder Sünde

Speyer. Das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“, kurz „Mariä Empfängnis“, wird am Mittwoch, 8. Dezember, im Dom begangen. Dompfarrer Matthias Bender feiert ab 18 Uhr eine Kapitelsvesper und ab 18.30 Uhr ein Kapitelsamt. Musikalisch gestaltet werden die Gottesdienstfeiern von den Männerstimmen der Domsingknaben mit gregorianischen Gesängen.

Marienfeste haben für die der Gottesmutter geweihten Kathedrale stets eine besondere Bedeutung. Das Herrschergeschlecht der Salier, Erbauer des Doms, legten ihr Schicksal in die Hände Mariens. So ließ sich der Domgründer Konrad II. am Tag der Geburt Mariens krönen. Eine Anmeldung für den Gottesdienst ist telefonisch möglich über das Pfarramt der Dompfarrei Pax Christi unter 06232/10 21 40. Zum Besuch muss ein Immunisierungsnachweis oder ein aktueller, offizieller Test mitgebracht werden, ebenso ein Lichtbildausweis. Im Dom gilt Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot.

Oft missverstanden

Unter den Marienfesten gibt es wohl keines, das derart oft Anlass zu Missverständnissen führt, wie „Mariä Empfängnis“. Viele Menschen denken, dass es um die Jungfrauengeburt gehe, also die Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist und seine Geburt durch Maria. Im Zentrum des Festes steht aber die Überzeugung, dass Maria selbst frei von jeder Sünde ist, auch von der Erbsünde. is