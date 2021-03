Speyer. Michael Wagner hat das Direktmandat im Wahlkreis Speyer für die CDU verteidigt. Mit 27,6 Prozent der Stimmen überholte er Walter Feiniler (SPD), der auf 26,2 Prozent kam. Die Differenz zwischen den beiden Bewerbern lag bei 593 Stimmen, vor fünf Jahren hatte Feinilers Rückstand auf Reinhard Oelbermann noch 825 Stimmen betragen.

Einen solchen Wahlabend hat die Stadt Speyer noch nicht erlebt: Der Historische Ratssaal, in dem sonst alle Drähte zusammenlaufen, lag verwaist da, keine Kandidaten und Bewerber auf dem Parkett. Stattdessen tauschte sich gegen 18.30 Uhr eine virtuelle „Elefantenrunde“ aus den Bewerbern um das Direktmandat über die ersten Hochrechnungen aus.

Das Direktmandat im Wahlkreis 39 ist in der Vergangenheit stets hart umkämpft gewesen. 2011 war es dem Christdemokraten Dr. Axel Wilke gelungen, es der SPD-Kandidatin Friederike Ebli mit einem Vorsprung von 3,5 Prozentpunkten abzujagen. Fünf Jahre später verteidigte Reinhard Oelbermann den Wahlkreis für die Union knapp mit 30,5 Prozent der Erststimmen gegen Walter Feiniler (SPD), der auf 28,7 Prozent kam.

Wie bei der Wahl 2016 holte Walter Feiniler aus den 44 Stimmbezirken der Stadt einen Vorsprung heraus: Er erhielt 29,7 Prozent der Stimmen, sein CDU-Mitbewerber 25,1 Prozent. Doch mit den Ergebnissen aus den Umlandgemeinden wendete sich auch diesmal das Blatt.

„Ich bin überglücklich, auch wenn der Trend im Land natürlich schmerzt, ich muss mir das noch in Ruhe anschauen“, sagte Wagner, nachdem das Ergebnis feststand. Seinen Erfolg führt der Landtagsabgeordnete auf seinen Einsatz im Wahlkreis mit enorm vielen Terminen zurück: „Das waren 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.“

Anne Spiegel, die mit zwei Ministerposten und als rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin eine ganz andere Popularität als vor fünf Jahren erlangt hatte, verbesserte in der Domstadt ihr Ergebnis deutlich auf 19,6 Prozent, kam im gesamten Wahlkreis auf 18,5 Prozent. Spiegel hatte vor fünf Jahren noch einen Verlust von 6,8 Prozentpunkten hinnehmen müssen.

AfD-Bewerber Benjamin Haupt erhielt in Speyer 9,3 Prozent, im Wahlkreis 9,5 Prozent. Gut gelaunt präsentierte sich der Kandidat der Freien Wähler, Patrick Kunz, der sich in der Gesprächsrunde über den Einzug der FW in den Landtag freute, der ihm dank seines Listenplatzes ein Mandat bringt. Kunz landete mit 6,5 Prozent der Stimmen noch vor der FDP-Bewerberin Uta Mattern (5,7 Prozent).