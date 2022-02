Mietkosten in Speyer steigen stetig an

Speyer. Die Mietpreise steigen, die Löhne der Menschen parallel dazu nicht. Das Spannungsverhältnis bereitet der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Sorge. Sie fordert eine kritische und intensive Diskussion auf Landes- und Bundesebene, denn alleine – davon ist sie überzeugt – können Kommunen die Preisentwicklung nicht länger steuern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Werkzeugkasten voller Instrumente, mit denen die Stadt den Erhöhungen der Mieten für preisgebundenen Wohnraum entgegenwirken will, hatte Seiler bei der Vorstellung des Mietspiegels 2020 im Blick. Jetzt, 2022, stellt sie fest, dass die Kräfte alleine als Verwaltung in Kooperation mit den Partnern vor Ort nicht ausreichen.

„Wir bräuchten eine bessere Beinfreiheit im Vorkaufsrecht“, nannte sie gestern bei der Vorstellung des 17. Speyerer Mietspiegels eine Notwendigkeit. Die allerdings sei nur machbar, wenn der Bund entsprechend reagiere. „Dies Diskussion um bezahlbaren Wohnraum führen wir in Speyer seit Jahren“, stellte Seiler heraus. Mehrere Multiplikatoren seien mit im Boot, wenn es darum geht, die Kluft zwischen Mietpreisen und finanziellen Möglichkeiten der Menschen in ein gutes Verhältnis zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Neben vielen Privatinvestoren haben wir in der Stadt das Privileg unserer Wohnungsbaugesellschaften“, nannte die OB die GBS, die Gewo und das Siedlungswerk als wichtige Partner. Die Stadt selbst sei bemüht, alle Chancen auszuschöpfen, wenn es darum geht, Wohnflächen zur Verfügung zu stellen. Neben dem Vorkaufsrecht werde der Grundstückserwerb forciert.

Rohstoffpreise explodieren

„Wir haben die Kappungsgrenze, die Sozialquote und nun soll die Zweckentfremdungssatzung in den Ausschuss gebracht werden“, wies sie auf den Einsatz der Politik hin. Mit Schrecken werde indessen der steigende Verbraucherindex sowie die Preissteigerungen bei Rohstoffen – vor allem Holz – betrachtet. „Wir brauchen dringend Steuerungselemente über Bund und Länder“, fordert Seiler Unterstützung ein.

Die Zahlen im aktuellen Mietspiegel sprechen Bände. Im gesamten Stadtgebiet gibt es Mietpreissteigerungen und das nicht zu knapp. Als die Stadt im Oktober vergangenen Jahres mit der Fortschreibung des Spiegels begann, lag der Verbraucherindex bei 110,7. Im Januar 2021 wurde dieser noch auf 105,2 beziffert. „Das ist eine Erhöhung um 5,5 Prozent innerhalb weniger Monate“, machte Seiler deutlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die geringste Mietspanne sei in Gebäuden der Baujahre 1949 bis 1960 zu finden. Bei einfacher Ausstattung betrage diese zwischen 4,35 und 6,01 Euro für 61 bis 90 Quadratmeter. Die höchste Diskrepanz gebe es in Objekten ab 2017 mit besonderer Ausstattung. Zwischen 11,71 und 16,70 Euro für Wohnungen bis 35 Quadratmeter werden dort verlangt. „Interessant ist zu sehen, dass bei der geringsten Wohnfläche der höchste Mietpreis angesetzt wird“, untermauerte Seiler.

Der Vorsitzende von Haus & Grund Speyer, Ralf Hummel, sprach mit Sorge die wachsende Inflation an, die sich nicht nur auf Miet- und Immobilienpreise, sondern auch auf die Zinsentwicklung auswirke. Den Mietspiegel der Stadt lobte er aufgrund der Nachvollziehbarkeit. „Er ist nicht zu detailverliebt, sondern lässt nachvollziehen, wie viel was grundsätzlich kostet“, merkte er an.

Zweijähriger Turnus

Alle zwei Jahre, so Seiler, wird der Mietspiegel neu erstellt. Daten des Statistischen Bundesamtes dienen zur Orientierung. Dass die Speyerer Ausfertigung eine qualifizierte Form ist habe einen höheren Beweiswert zur Folge.

Durchaus nachgefragt sei der Mietspiegel, der zu sieben Euro in den Bürgerbüros der Stadt erhältlich ist, sagte Lothar Linxweiler als Vertreter des Bauamtes. „Die starke Verbreitung ist auch an der geringen Anzahl von Mietstreitigkeiten spürbar“, ergänzte er. Dahingehend bestätigte Hummel: „Der Mietspiegel ist ein gutes Instrumentarium, um den Rechtsfrieden herzustellen.“