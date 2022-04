Mietvertrag jetzt direkt

Speyer. Die Stadtverwaltung informiert, dass derzeit kein Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine mehr gesucht wird, da ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wer Geflüchteten privat Wohnraum zur Verfügung stellt, sollte beachten, dass Mietverträge nicht länger mit der Stadt, sondern direkt mit den Personen abgeschlossen werden.

Nur in begründeten Einzelfällen kann die Stadt Speyer Kosten der Unterkunft, die plausibel und angemessen sind, übernehmen. Die Verwaltung muss dazu aber unbedingt vor der Anmietung von freiem Wohnraum beteiligt werden und der Anmietung vorher zustimmen, um Zahlungen sicherstellen zu können.

Kosten müssen angemessen sein

Wird Wohnraum an Vertriebene aus der Ukraine vermietet, sollte sich bezüglich der Kosten nach den Angemessenheitsgrenzen gerichtet werden. Als Grundlage dient das vom Stadtrat beschlossene „Schlüssige Konzept 2020“. Dieses kann auch von den Vermietern als Hilfestellung herangezogen werden, um zu ermitteln, welche Mietpreise als üblich gelten. Über die tatsächliche Kostenübernahme wird ab 1. Juni nicht mehr das Sozialamt, sondern das Jobcenter entscheiden, das als zentrale Anlaufstelle für die gesamte Versorgung zuständig sein wird.

So haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, geflüchtete Menschen aus der Ukraine ab dem 1. Juni wie anerkannte hilfsbedürftige Asylsuchende finanziell zu unterstützen. Damit haben sie Anspruch auf eine staatliche Grundsicherung. In der Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg herrscht aktuell kein Bedarf an Kleidung, Spielsachen oder Ähnlichem. zg