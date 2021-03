Speyer. Zur zweiten Auflage der erfolgreich gestarteten Reihe Laienmusik gibt’s am Donnerstag, 11. März, um 19 Uhr ein Gastspiel bei Michael Schmitt in seinem stadtbekannten Modehaus für Männer in der Maximilianstraße. Dort trifft Mike Fehn, seines Zeichens modebewusster Rock’n’Roll-Aktivist und einer der bestgekleideten Plattensammler und DJs der Domstadt, auf Michael Schmitt sowie die Künstlerin Karin Germeyer-Kihm und ihre im Modehaus ausgestellten Arbeiten. Auftakt-DJ Stefan „Hering“ Cerin wird sich aufs Moderieren der Sendung konzentrieren.

Geplant ist ein anregender Abend mit leichten und tiefschürfenden Erkenntnissen über die Kunst und das Leben, bestimmt aber mit so mancher Überraschung und garantiert mit liebevoll ausgewählter Musik. Den Livestream gibt’s unter www.mixcloud.com/live/ladenmusik.

