Ministerin Schmitt fordert in Speyer mehr Leidenschaft

„Wir brauchen die individuelle Leidenschaft von Menschen, sich für ihren Standort einzusetzen“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Samstag in Speyer. Dort ließ sie sich durch die Innenstadt führen, um Probleme zu erkennen und Vorhaben zur Verbesserung zu verstehen. Am Ende standen Anerkennung für das Engagement von Stadt und Handel. Lösungen für offene Fragen konnte aber auch

