Miriam und Walter Ast: Gratiskonzert in Speyer

Speyer. Die Gratisreihe „Konzert am Nachmittag“ bietet am Mittwoch, 7. Dezember, mit „Somewhere over the rainbow“ Songs und Instrumentalstücke für Freiheit, Liebe und Frieden. Los geht’s um 15 Uhr im Historischen Ratssaal.

In ihrem Programm präsentieren Jazzsängerin Miriam Ast und der Pianist Walter Ast Lieder, die in unserer von vielen Problemen gezeichneten Zeit Hoffnung machen können und einen Blick auf die Buntheit und Vielfalt der Welt geben. Das Duo hat Songs von Simon & Garfunkel, Stevie Wonder und vielen anderen Popmusikern ausgewählt. Miriam Ast, die sechs Jahre lang in London wohnte und die entzweienden Entwicklungen des Brexit in der britischen Gesellschaft hautnah miterlebte, beschäftigt sich seit längerer Zeit mit europäischen Volksliedern. Diese arrangiert sie in ihrem eigenen Stil mit Jazzelementen. Sie möchte hiermit ein Zeichen für offene Grenzen und ein geeintes Europa setzen. Stücke wie „Die Gedanken sind frei“ oder das schwedische Volkslied „Jungfru Maria“ passen da perfekt.