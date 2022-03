Mit dem Pinsel für den Frieden werben

Speyer. Inspiriert von der Lichterkette gegen den Krieg am ersten Sonntag im März hat die Speyerer Malerin Silke Ballheimer ein Aquarell gemalt, das zwei Kinder mit einer Laterne auf einem Panzer zeigt.

„Friedenslicht“ hat die Künstlerin ihr Bild im Format 36 mal 48 Zentimeter benannt. Es zeigt in beeindruckender Weise die Sehnsucht von Kindern im Ukraine-Konflikt. Der hellgelbe Hintergrund könnte als Folge einer Detonation interpretiert werden. In Verbindung mit dem zartblauen Himmel lässt sich aber auch ein Bezug zur ukrainischen Flagge herstellen.

Das Bild ist käuflich zu erwerben. Den Erlös will Ballheimer ohne Abzug der Ukraine-Hilfe zukommen lassen. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage hat zur Teilnahme an einer weiteren Lichterkette gegen den Krieg eingeladen. Treffpunkt ist am Sonntag, 20. März, 19 Uhr, auf der Maximilianstraße am Georgsbrunnen bei der Alten Münze. mey

Info: Kontakt Künstlerin: ballheimersilke@gmail.com