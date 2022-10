Mit dem Stadtlogo an den Weihnachtsbaum

Speyer. Auch wenn man es bei rund 20 Grad Außentemperatur und Sonnenschein nur schwer glauben mag: Die Adventszeit steht schon vor der Tür. Gut, dass die Mitarbeiterinnen der städtischen Tourist-Information vorausgedacht haben und der Nachfrage zahlreicher Touristen nachgekommen sind. Sie haben deshalb dieses Jahr erstmals eine eigene Weihnachtskugel im Speyer-Design aufgelegt.

Bürgermeisterin und Tourismusdezernentin Monika Kabs hat gleich selbst ein Kugel-Set erstanden: „Ich danke Steffi Braun und dem ganzen Team der Tourist-Info für die tolle Idee und die hochwertige Umsetzung. Die Kugeln eignen sich ideal als Schmuck am heimischen Weihnachtsbaum, aber auch als Mitbringsel für die Liebsten in der Fremde oder als dekoratives Souvenir.“

Die wertige, in Deutschland produzierte Glaskugel mit silberfarbenem Speyer-Druck ist zu einem Einzelpreis von 4,95 Euro oder im Vierer-Set zu einem Preis von 17,95 Euro in der Tourist-Information erhältlich – aber natürlich nur so lange der Vorrat reicht, schreibt die Pressestelle der Stadtverwaltung. zg