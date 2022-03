Mit der Protagonistin unter einem Dach

Speyer. Antje Rávik Strubel ist selten allein. Nicht, weil sie als Deutsche Buchpreisträgerin 2021 hofiert wird. Sie hat zuweilen Gesellschaft von Figuren aus ihren Romanen. Zum Beispiel in der Plattenbauwohnung in Helsinki, die sie als „Writer in residence“ ein halbes Jahr lang bewohnte und mit Adina aus ihrem Werk „Unter Schnee“ teilte. Zu ihrem Auftritt in der Literaturreihe Speyer.Lit hat sie allerdings eine unerwartete Begleitung aus dem echten Leben dabei: Zaia Alexander, die ihr preisgekröntes Werk „Blaue Frau“ ins Englische übersetzt.

Die Potsdamerin Antje Rávik Strubel hat einen wachen Blick für den Umgang des Westens mit dem Osten. Die westliche Ignoranz gegenüber der Entwicklung in Russland hat sie nicht verwundert, sagt sie, bevor sie in die Lesung einsteigt. Die Passagen, die sie vorträgt und präzise einleitet, sind klug gewählt, um die Charaktere des Romans für den Zuhörer greifbar zu machen. Die Hauptfigur Adina, eine junge Frau, der es in ihrem Heimatdorf im tschechischen Riesengebirge längst zu eng geworden ist, wird in der Uckermark von einem westdeutschen Kulturpolitiker Johann Manfred Bengel vergewaltigt. Was das für ein arroganter Schmierlappen ist, erfahren die Zuhörer im Alten Stadtsaal in einer Passage, die bei der Einweihung des Kulturzentrums spielt, in dem sie arbeitet. Die Tat selbst kommt in der Lesung nicht vor. Die Autorin berichtet, wie sie die Figur Bengels über dessen Art zu reden und zu räuspern entwickelt hat.

Wesentlich unbeschwerter sind die Anfänge von Adinas Beziehung mit dem estnischen Europaabgeordneten Leonides, der in Helsinki an der Uni lehrt und sich für Menschenrechte einsetzt. Mit ihm besucht sie später eine Veranstaltung, auf der sie das Räuspern Bengels in die Flucht schlagen wird. Es gehe in „Blaue Frau“ um Machtverhältnisse in unterschiedlichsten Facetten: zwischen Osten und Westen, Mann und Frau.

Für die titelgebende „Blaue Frau“ bleibt nicht viel Platz bei der Lesung. Auch sie ist der Autorin in Helsinki begegnet, ohne dass sie real existierte. Strubel ordnet sie den Wasser- und Luftgestalten der Literatur zu, die symbolisch für etwas stehen, aber auch Zeit zum Luftholen geben.

Ganz anders als die „Blaue Frau“ ist „Erdbebenwetter“ von Überraschungsgast Zaia Alexander aus Los Angeles: schräg, überdreht, leichtfüßig. Das kurze Schlaglicht erntet viele Lacher und großen Applaus. mm