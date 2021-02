Speyer. Was war das denn? Ein fast zornig wirkendes Aufbegehren im Ansingen gegen das Schweigen, zu dem Lockdown und Pandemie das Kulturleben gebracht haben? Ein Referat in der Mainzer Akademie für Musik und Poesie „Sago“ über den Wert von Sprache und der Poesie im Œuvre des Liedermachers? Ein gewitzt kecker, dabei aber für die virtuellen Welten verblüffend gefühlvoller Musikabend für ein „Feierabend Kollektiv“?

Von allem ein wenig und am meisten ein großartiges, gegenwärtig-melancholisches, zukunftsfroh-mutmachendes modernes und doch völlig natürliches Musik-Kunstwerk, eine Release-Party für die neueste Scheibe des Speyerer Liedermachers Ulrich Zehfuß. Am vergangenen Freitagabend hat dieser zusammen mit Timo Effler vom „Zimmer Theater“ der Domstadt in einer rund 80-minütigen Youtube-Show „Erntezeit“ präsentiert – fast fünf Jahre nach seinem Debütalbum „Dünnes Eis“ ein neuer Silberling, mit dem Zehfuß in die Vollen gegangen ist.

Martin Vögele hat in unserer Zeitung die mit vielen Zehfuß-Weggefährten aus dessen 17-jähriger Zeit mit der Folk-Rock-Band „Bunt“ groß besetzte Nummer Zwei besprochen, die „von Wärme und poetischer Melancholie durchdrungen“ ist. Im „FeierabendTV“ des Stuttgarter „Feierabendkollektivs“, das in der Pandemie schon über 13 000 Euro Spenden gesammelt und unzählige Lockdown-Konzerte ausgestrahlt hat, konnte Ulrich Zehfuß den Streifzug durch sein Album noch sehr viel persönlicher, zwischenmenschlicher gestalten – wie eine Brücke zwischen seinem sehr auf den Text und die intime Musik konzentrierten Erstling und dem deutlicher auf das Arrangement fokussierenden neuen Album.

Ein intimer Abend

Zehfuß am Mikrofon, die Gitarre in der Hand und pro Stück nur ein kleiner, getrennt aufgenommener Einspieler seiner musikalischen Freunde – so steuerte zum Titellied „Erntezeit“ der Münchner Sinnverwirrer Stefan Noelle einen Akzent auf der Rahmentrommel, zum „Mantel der Nacht“ die Büchener Wortwitz-Ironikerin Marie Diot sanfte Keys bei und zur fesselnden Hommage „Selber groß“ an den 2015 verstorbenen Sago-Gründer Christof Stählin, dessen hohes Verständnis von Kunst den Abend wie das gesamte Werk Zehfuß’ prägt, mischte die legendäre „Kleingeldprinzessin“ Dota Kehr ihre umwerfende Stimme.

So entstand gleichsam vor den Augen und Ohren der Zuhörer etwas, für das man, wenn man zynisch sein wollte, Corona fast dankbar sein müsste: Ein ganz außergewöhnlicher, sehr intimer und umwerfend einfallsreicher Musikabend rund um Ulrich Zehfuß’ Lieder und Freundschaften, die in Tönen materialisieren. Rund die Hälfte der 14 Titel der CD hat der Liedermacher vorab in seinem digitalen Songkalender veröffentlicht – sie mögen in der abgemischten Version, in der auch das Feingefühl und die Fertigkeit des Mannheimer Sevenarts-Produzenten Mathias Kiefer Raum greift, besser vermarktbar und auch beeindruckender sein – dafür waren sie bei diesem Konzert umso unmittelbarer und berührender, ganz so wie Zehfuß ist.

Er entführt – weitab der hechelnden Tagespolitik – mit seiner mal brüchigen, mal fabulierenden Stimme in die „Magnolienzeit“ (zusammen mit der in Karlsruhe geborenen Ausnahme-Sängerin Christina Lux), lässt in einem Traumwandel zwischen Erzählen und Gesang das „Ausgebrannte Haus“ in Trümmern wirken und gibt zusammen mit dem Chansonnier Sebastian Krämer das wohl ergreifendste Lied des Abends, das bluesige, zwischen Schmerz und beseelter Erinnerung schwankende „Samuel D“. Bei Zehfuß liegen Hoffen und Bangen, Glück und Leid, Freude und Trauer so dicht beieinander, dass der Unterschied bisweilen zur reinen Unschärfe reduziert ist – und so war auch der Titelsong selber Programm: Wir säen, was wir ernten, Freundschaft und Klimawandel gleichermaßen. „Du hast alles dafür getan. Jetzt ist es soweit: Erntezeit.“

Bei aller Freude an dem virtuellen Konzert wünscht man sich doch, dass Ulrich Zehfuß’ Willkommen in einer Heimat in der Fremde aus „Bei Freunden über Nacht“ bald wieder Wirklichkeit wird: „Egal, wohin die Welt sich dreht, gibt es eine Tür, die immer offen steht.“

Info: Die gesamte Show unter www.feierabendkollektiv.org