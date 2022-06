Mit einem Klick von zu Hause

Speyer. Um den Bürgern den Zugang zu Serviceleistungen auf der Homepage der Stadt Speyer zu erleichtern, hat die Verwaltung eine übersichtlichere Darstellung der Möglichkeiten vorgenommen – ein wichtiger Baustein für zukunftsorientierte Verwaltung in stetiger Weiterentwicklung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bislang können in Speyer städtische Dienste wie der Behindertenfahrdienst, die An- und Abmeldung von Hunden, aber auch die E-Services der Arbeitsagentur oder der Stadtwerke von zu Hause aus oder unterwegs mit einem Klick erledigt werden. Die neue Gliederung und Darstellung in Themenfeldern wie „Familie und Kind“, „Steuern und Zoll“ oder „Gesundheit“ entspricht den Anforderungen, die nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) von den Kommunen umzusetzen sind.

© Stadt Speyer

Für die Stadt Speyer haben Maike Threin und Moritz Hübner aus der Abteilung „digitale Verwaltung“ die Modifizierung dieses Bereiches für eine intuitive Nutzung der Inhalte bereits realisiert. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Die Online-Services gibt’s über den QR-Code und den Link www.speyer.de/online-services