Mit Flöte und Theorbe

Speyer/Dudenhofen. Eine musikalische Andacht wird am Sonntag 4. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen angeboten. Almut Werner mit ihren verschiedenen Blockflöten und Johannes Vogt an der 14-saitigen Theorbe haben ein buntes Programm zusammengestellt, in dem unter anderem Vivaldis Konzert für Piccolo-Blockflöte in C-Dur ertönt, mit dem Stück „Haru no umi“ („Das Meer im Frühling“) ist eine exotische Klangreise ans japanische Meer geplant und mit „Pergolesis Siciliana“ und einer Jazzfassung von „Gloria in excelsis Deo“ wird auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Wärmende Wiener Kaffeehausmusik ist ebenso zu hören wie ein orientalisch geprägter Tango.

Die musikalischen Andachten, organisiert vom Kirchenchor und dem „Chorissimo“ der St. Cäcilia wollen das lebendige Musizieren fördern und den Zuhörer einen Moment des Innehaltens und Genießens im hektischen Advent bieten.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben. Die Einnahmen kommen auf jeden Fall den Musikern zugute. zg