Mit künstlicher Intelligenz gegen den Abfall

Speyer. Die Stadtverwaltung der Domstadt hat nach dem Stadtratsbeschluss vom 15. Oktober 2020 ein Pilotprojekt mit der Testung eines Kamerasystem zur Reduzierung von Müll (auf englisch: Litter) aufgenommen. Denn nach der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der von der EU veröffentlichten Einwegkunststoffrichtlinie vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, sollen künftig die Hersteller von Einwegkunststoffartikeln verstärkt in die Verantwortung genommen werden.

Laut der EU-Richtlinie, die bis Juli 2021 umzusetzen ist, soll es möglich sein, die Hersteller beispielsweise von Plastikeinwegprodukten oder von Zigaretten an den dadurch entstehenden Reinigungskosten zu beteiligen. „Speyer ist wie viele andere Städte auch in den letzten Jahren von zunehmender Verschmutzung sowohl in der Innenstadt als auch in der Natur betroffen. Das Naherholungsgebiet Binsfeld beispielsweise leidet massiv unter der Verunreinigung durch Getränkebecher, Taschentücher oder Zigarettenkippen“, beklagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Und auch die Krise trägt ihren Teil zur Vermüllung bei: „Durch die Corona-Pandemie kamen auch noch zum Teil nicht ordnungsgemäß entsorgte Mund-Nase-Masken hinzu, die die Umwelt zusätzlich belasten. Um der zunehmenden Verunreinigung durch Abfall im Stadtgebiet entgegenzutreten, testen wir nun im Rahmen eines Pilotprojekts die Digitalisierung im Bereich Stadtreinigung“, so Seiler weiter.

Erste Kehrmaschine ausgestattet

Seit dem 6. Mai 2021 hat der Baubetriebshof zunächst für vier Wochen an einer Kehrmaschine eine Kamera des Start-up-Gründers Victor Fischer von „CleenR“ im Einsatz. Diese erlaubt eine genaue Klassifizierung der Abfälle mittels künstlicher Intelligenz und hilft dabei, sogenannte Müll-Hotspots aufzuspüren, heißt es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle.

„Technologien wie KI werden eine elementare Rolle bei der Entwicklung zur Smart City spielen“, erläutert Digitalisierungsbeauftragte Sandra Selg. „Einerseits kann so der städtische Reinigungsdienst im Kampf gegen Müll unterstützt werden. Auf der anderen Seite ermöglicht es diese Software verstärkt, die Hersteller beispielsweise von Einwegkunststoffartikeln mit der Beteiligung an den Reinigungskosten achtlos weggeworfener Artikel zur Verantwortung zu ziehen.“

Nach Ablauf des vierwöchigen kostenlosen Probebetriebs erhält die Stadtverwaltung Reports und Auswertungen darüber, an welchen Stellen, zu welcher Zeit und in welcher Menge der Abfall beseitigt wurde. „So können wir beraten, wie groß der Mehrwert dieses Kamerasystems für die Stadtverwaltung ist und ob die Einführung eines solchen Kamerasystems zukunftsträchtig wäre. So oder so entbindet eine digitale Unterstützung wie diese aber die Bürgerinnen und Bürger nicht von der Pflicht, verantwortungsbewusst mit Einwegprodukten und deren Entsorgung umzugehen“, unterstreicht die Stefanie Seiler. zg

