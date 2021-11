Mit leichter Sprache Teilhabe ermöglichen

Speyer. In Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband und den örtlichen Volkshochschulen fand der Vorlesetag am Freitag unter dem Motto „Einfach Lesen. (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister lesen vor“ statt und sollte zeigen, dass es für das Lesenlernen nie zu spät ist.

„Es ist uns wichtig, dass alle Menschen in unserer Stadt, auch wenn sie Schwierigkeiten beim Lesen haben, am Leben und an unserer reichen Historie teilhaben können. Deshalb ist es uns ein Anliegen, unsere Angebote in leichter und einfacher Sprache ebenso bekannt zu machen wie die bestehenden Unterstützungsangebote für all jene, die als Erwachsene Lesen und Schreiben lernen möchten“, betonen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bildungsdezernentin Monika Kabs unisono.

In Deutschland gibt es rund 6,2 Millionen Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Gesellschaftliche Teilhabe und ein unabhängiges Leben sind ohne Lese- und Schreibkompetenzen schwer. Um für das Thema zu sensibilisieren und Betroffenen Mut zu machen, sind Stefanie Seiler und Monika Kabs dem Aufruf des Deutschen Städtetags gefolgt und haben in einem Video anlässlich des Vorlesetages aus dem inklusiven Stadtführer „Einfach Speyer“ vorgelesen. Dieser ist in leichter Sprache verfasst ist und ist ein verständlicher und hilfreicher Leitfaden, mit dem sich Menschen mit Behinderung selbstständig durch die Stadt bewegen und diese kennenlernen können.

In der Stadtbibliothek Speyer können zahlreiche Bücher in leichter und einfacher Sprache ausgeliehen werden, sodass auch Menschen, die noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache oder dem Alphabet an sich haben, einen schnellen und frustfreien Einstieg in die Welt des Lesens finden können.

Auch in der Volkshochschule Speyer gibt es eine Vielzahl an Kursen für Menschen, die Deutsch lernen möchten, aber auch für Erwachsene,die Lesen und Schreiben üben oder ganz frisch lernen möchten.

Für Fragen steht das Team der Volkshochschule Speyer unter Telefon 06232/14 13 60 gerne zur Verfügung. zg