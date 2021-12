Speyer. Er ist Speyerer und ein Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom – jetzt hat Maximilian Wittmer (18) in Landau die kirchenmusikalische C-Prüfung erfolgreich bestanden. Er absolvierte die komplette Prüfung mit allen Hauptfächern (Orgel, Chorleitung, Musiktheorie) mit sehr guten Noten, ebenso in fast allen Nebenfächern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt wurde er gleich in 18 Fächern geprüft – seit der einheitlichen Ausrichtung für ganz Deutschland vor einigen Jahren ein sehr umfangreicher Fächerkatalog.

Maximilian Wittmer (18) spielt Orgel und singt auch wunderbar. © Sattelberger

Maximilian Wittmer trägt sich mit dem Gedanken an ein Musikstudium, ebenso groß sind aber auch seine Fähigkeiten in der Informatik. Derzeit singt er in der Jugendkantorei sowie der Kantorei, er versieht regelmäßig Organistendienste in Speyer um Umgebung – derzeit meist in der Kirche St. Joseph. zg