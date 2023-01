Mit Soul, Pop und Funk

Speyer. Eine musikalische Reise durch Soul, Pop und Funk gibt’s im Zimmertheater Speyer am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr mit der Band „From da Soul“. Als „krachende Symbiose aus Soul, Pop und Funk, die nun schon seit 2000 die Bühnen unsicher macht und in den fast zwei Jahrzehnten ihres Bestehens über 900 Konzerte gespielt hat“, so bezeichnet sich die Band selbst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigene Interpretationen – aber keine eigenen Stücke – gibt es bei den Konzerten zu hören. Und das mit einer so riesigen Menge Spaß, als hätten Sie den Funfaktor mit Schöpflöffeln gegessen. Ein Muss für Musikfans, die richtig tanzen und Spaß haben wollen, aber ebenso für Musikliebhaber, die ein Konzert lieber im Sitzen genießen – dank Teilbestuhlung ist beides möglich. zg