Mit viel Applaus ins neue Amt eingeführt

Speyer. Generalvikar Markus Magin und Offizial Dr. Georg Müller sind nach der Pontifikalvesper zu Maria Himmelfahrt im Kaiser- und Mariendom offiziell in das Speyerer Domkapitel aufgenommen worden. Weihbischof und Domprobst Otto Georgens verlas die Urkunden, in denen Markus Magin zum Generalvikar ernannt und die Wahl Georg Müllers am 5. Juni 2022 zum Domkapitular bestätigt wurden. Den Amtseid legten die beiden Geistlichen knieend ab und sprachen gemeinsam ihr Glaubensbekenntnis.

Damit sind zwei der bislang vier unbesetzten Stellen im Domkapitel wieder besetzt. Ihm gehören bis zu zehn Diözesangeistliche an, deren Aufgabe es ist, an feierlichen Gottesdiensten im Dom sowie an der Leitung und Verwaltung der Diözese mitzuwirken.

Die beiden neuen Domkapitulare Generalvikar Markus Magin (v.l.) und Offizial Dr. Georg Müller. © Landry/Domkapitel

Derzeit leitet Dompropst Weihbischof Otto Georgens das Domkapitel. Dazu gehören aktuell Domkustos und Domdekan Dr. Christoph M. Kohl, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer (Caritas-Vorsitzender), Domkapitular Peter Schappert (Diözesanökonom), Domkapitular Franz Vogelgesang (Leiter der Hauptabteilung Seelsorge) und Dompfarrer Matthias Bender. Sie alle begrüßten Magin und Müller herzlich in ihrer Mitte.

Zahlreiche Katholiken begleiteten die Zeremonie zur feierlichen Amtseinführung hinter dem Hochaltar und gratulierten den neuen Würdenträgern mit viel Applaus zu ihrem neuen Amt. Gemeinsam mit Bischof, Weihbischof und dem jetzt wieder fast vollständigen Domkapitel sangen sie am Hochfest der Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel das „Salve Regina“. Markus Magin ist bereits am 13. Mai zum Generalvikar des Bistums ernannt worden. 1994 wurde er zum Priester geweiht. Er wirkte als Kaplan in Blieskastel-Lautzkirchen und in der Landauer Pfarrei St. Maria. 1999 wurde ihm die Leitung der Pfarrei Geinsheim und Lachen-Speyerdorf übertragen. Magin war zunächst stellvertretender Leiter und ab 2008 Leiter des Pfarrverbandes Neustadt und engagierte sich als Dekanatsjugendseelsorger für den Bereich Bad Dürkheim. Von 2003 bis 2018 erfüllte er das Amt des Diözesanpräses der Kirchenchöre. Im Jahr 2009 hat Bischof Wiesemann Markus Magin zum Regens des Priesterseminars St. German in Speyer berufen.

Theologe und Kirchenrechtler

Dr. Georg Müller ist seit Juli 2019 Offizial des Bistums Speyer. Er wurde im Jahr 2000 in Rom zum Priester geweiht und wirkte anschließend als Kaplan in Ludwigshafen-Mundenheim und am Speyerer Dom. In Trier promovierte er mit einer Arbeit über den englischen Kardinal und Theologen John Henry Newman. Ergänzend zu seinem Studium der Theologie in München und Rom hat Georg Müller ein Studium des Kirchenrechts in Münster absolviert.

Seit 2012 war er am Kirchengericht in verschiedenen Funktionen tätig, seit 2017 als Vizeoffizial, seit 2019 als Offizial. Er ist zudem stimmberechtigtes Mitglied des Geistlichen Rates. Seit 2008 wirkte Müller als theologischer Referent und persönlicher Sekretär des Bischofs. 2012 wurde er zunächst Administrator und dann Pfarrer in Ludwigshafen-Oppau. 2016 wurde er zum leitenden Pfarrer der Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt berufen. Die Leitung der dortigen Pfarrei gibt Müller am Ende dieses Monats ab. is