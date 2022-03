Mitarbeiter verletzt

Ludwigshafen. Am Mittwoch ist es gegen 11 Uhr zu einem Chlorgas-Unfall bei der BASF gekommen. Wie das Unternehmen informierte, sei aus bislang unbekanntem Grund in einer Anlage im Werksteil Süd kurzzeitig eine geringe Menge Chlor ausgetreten. Ein Mitarbeiter eines externen Unternehmens atmete dabei Chlorgas ein. Nach einer medizinischer Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst wurde der Mann vorsorglich zur weiteren Beobachtung in einer der umliegenden Kliniken stationär aufgenommen.

Acht Mitarbeiter von zwei vor Ort tätigen externen Unternehmen, vier Mitarbeiter des Werkschutzes sowie ein Mitarbeiter der Werkfeuerwehr wurden vorsorglich dem werksärztlichen Dienst vorgestellt. Sie konnten laut Werksangaben inzwischen in ihre Betriebe zurückkehren.

Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes zur Erfassung von Luftemissionen unterwegs. Im unmittelbaren Nahumfeld der betroffenen Anlage wurden leicht erhöhte Messwerte festgestellt. Außerhalb des Werks wurden keine erhöhten Messwerte festgestellt, so die BASF.

Chlor kann zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen. Es kann schwere Augenreizungen und Hautreizungen verursachen, es ist giftig beim Einatmen und ist sehr giftig für Wasserorganismen. Unter Druck enthält Chlor auch Gas, dieses kann bei Erwärmung explodieren, kann einen Brand verursachen oder verstärken; Chlor ist ein Oxidationsmittel und reizt die Atemwege. red