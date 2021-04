Speyer. Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Speyer haben sich auf digitaler Diözesanversammlung mit Jahresaktion befasst, heißt es in einer Pressemitteilung. Corona-bedingt hatte der Diözesanvorstand zur digitalen Versammlung eingeladen. Vierzig Teilnehmende waren bei den Wahlen und Anträgen sowie auch beim Studienteil zur Jahresaktion „Miteinander mittendrin. Aktiv für die Gesellschaft“ dabei.

AdUnit urban-intext1

Nach der Vorstellung der neuen Bildungsreferentin, Simone Müller, durch die Diözesanvorsitzende Sophie Malthaner, standen der Bericht des Diözesanvorstandes, das Jugendwerk St. Georg Speyer und die Punkte Wahlen und Anträge auf der Tagesordnung. Alle vakanten Posten im Wahlausschuss und im Jugendwerk wurden besetzt. Zudem fanden die Verantwortlichen eine Delegation für die Diözesanversammlungen des Dachverbands des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer. Am Nachmittag besuchte die Bundesvorsitzende der DPSG, Annka Meyer, die Veranstaltung und berichtete über die Arbeit des Bundesvorstandes.

Ehrenamt stärken

Der nächste Tag war geprägt vom Studienteil zur Jahresaktion. Nicht neu sei es, dass sich Pfadfinder ehrenamtlich engagieren. Oft geschehe dies in Kooperation mit anderen Organisationen, zum Beispiel mit Tafeln oder der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der Jahresaktion soll dieses vernetzte Ehrenamt besonders in den Blick genommen und ausgebaut werden. Pfadfinder sind dazu aufgerufen auf regionaler wie überregionaler Ebene ihr Ehrenamt zu beleuchten und neue Kooperationen einzugehen. Dazu lernte die Versammlung Methoden kennen, die sie nun in den jeweiligen Gruppen einbringen können. „Wir freuen uns, dass eine Versammlung auch im digitalen Raum gewinnbringend sein kann. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir uns im Sommer wieder physisch treffen können“, sagte Sophie Malthaner, Diözesanvorsitzende abschließend. zg