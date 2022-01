Speyer. Die Reihe der Geistlichen Abendmusiken beginnt am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche und ersetzt die bisherigen Musikalischen Abendandachten. In diesem Jahr stehen die Psalmen des jeweiligen Sonntages neben der Musik im Mittelpunkt. Unter dem Wort aus Psalm 97 „Alle Völker sehen seine Herrlichkeit“ strahlt der Glanz der Weihnachtszeit ein letztes Mal in biblischen Texten und in der Orgelmusik aus drei Jahrhunderten auf.

Wolfgang Werner nimmt sich zu Beginn den ersten Teil des Zyklus Noël von Louis Claude Daquin vor und endet mit der Suita Kold von Feliks Raczkowski, einem Arrangement aus verschiedenen Weihnachtsliedern.

Zwischen den Lesungen spielt er Choralvorspiele der Komponisten Emanuel Adler, Johannes Brahms, Rudolph Palme, Max Reger und Jan Zwart zu den Liedern „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Morgenglanz der Ewigkeit“ Letzteres ist im Evangelischen Gesangbuch zwar unter den Morgenliedern verzeichnet, aber seit 2018 Wochenlied für den Sonntag zum Ende des Weihnachtskreises. Liturgie und Lesungen gestaltet Prädikant Henri Franck. zg

