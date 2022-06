Moser weiter im Vorstand

Speyer/Frankfurt. Auf der Jahrestagung des Verbands Deutsch-Japanischer Gesellschaften (VDJG) in Frankfurt am Main wurde der Speyerer Dr. Martin Moser, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz, als Vorstandsmitglied für Kommunikation und Presse sowie als Mitglied im Kuratorium der Stiftung einstimmig im Amt bestätigt.

Der Schwerpunkt der Tagung, zu der aus Speyer auch die Vorsitzende Tomoko Moser und das Mitglied Josef Nosbüsch angereist waren, war die verstärkte Zusammenarbeit innerhalb des Verbands, aber auch mit den japanischen Partnergesellschaften, besonders in Hinblick auf die Jugendarbeit.

Diesbezüglich plant die DJG Vorderpfalz nächstes Jahr eine größere Auflage der Japan-Messe Nonki Con, die dieses Jahr am 9. Juli in der Stadthalle Speyer in einem etwas kleineren Format stattfindet.

Die Jahrestagung wurde vom Vorsitzenden des VDJG, Dr. Volker Stanzel, dem ehemaligen Botschafter, im Metzler-Saal des Städel-Museums eröffnet. Den Festvortrag zur besonderen Bedeutung der deutsch-japanischen Beziehungen im Kontext der Ukraine-Krise hielt Gerhard Wiesheu, Vorsitzender der Metzler-Bank. Nach der Tagung wurde die Gruppe im Kaisersaal des Römers von Stadträtin Dr. Renate Sterzel empfangen.

In seinem unterhaltsamen Grußwort gratulierte der japanische Botschafter Hidenao Yanagi, der aus Berlin angereist war, nicht nur der Mannschaft von Eintracht Frankfurt zu ihrem Sieg in der Europa-League, der in der vorausgegangenen Woche am selben Ort gefeiert worden war. Er zeigte sich auch anderweitig bestens über die aktuelle Situation in der deutschen Bundesliga informiert, vor allem darüber, welcher japanische Spieler bei welcher deutschen Mannschaft aktiv ist.

Besonders stolz war er darauf, dass Makoto Hasebe gegen Ende als Mannschaftskapitän agierte, und Daiichi Kamada im Elfmeterschießen sicher verwandelte.

Die Tagung endete mit einem Abendessen im Schwanensaal des Römers auf Einladung des Generalkonsuls von Japan in Frankfurt. zg