Motettenchor Speyer erzeugt warme Atmosphäre

Speyer. Die schwierigen Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie zwei Interimsdirigate haben dem Motettenchor Speyer zugesetzt. Aber inzwischen scheint der 1986 von seiner langjährigen Leiterin Marie Theres Brand gegründete Chor auf einem guten Weg zu sein. Beim Adventskonzert, dem ersten öffentlichen Auftritt unter seiner neuen Dirigentin Julia Pyka, präsentierte sich das 16-köpfige Vokalensemble gefestigt und hochmotiviert.

Eine adventlich gestimmte Atmosphäre herrschte in der Speyerer Kirche Sankt Joseph – und das trotz der frostigen Temperaturen, wie man auch am weißen Atemhauch der Sängerinnen und Sänger beobachten konnte. Doch das Bläserquartett Avens Spirensis wärmte das kühle Ambiente mit festlich-freudigen Trompeten- und Posaunenklängen an. Die Arrangements von Götz Wiese („Die Nacht ist vorgedrungen“) oder Matthias Nagel („Jauchze laut“) breiteten sich wohlig sanft im ausgekühlten Kirchenraum aus.

Chörale mitgesungen

Auch die von allen Besuchern mitgesungenen Adventschoräle „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ ließen sich, von Chor- und Bläserstimmen begleitet, als stimmungsvolle Einlagen am Vorabend des dritten Advent erleben. Die vor- und frühbarocken Gesänge von Hans Leo Hassler („Dixit Maria“), Michael Praetorius („Der Morgenstern ist aufgedrungen“) oder Palestrina („Alma Redemptoris“) stimmte der Motettenchor kraftvoll und mit überwiegend sicherer Intonation an.

Romantische Bearbeitungen adventlicher Choräle von Johannes Brahms („Es flog ein Täublein“) und Max Reger („Es kommt ein Schiff geladen“) schufen dazu noch harmonische Kontraste.

Schon der kraftvolle Einsatz mit Hasslers „Cantate Domino“ ließ einen Chor hören, der auf seinem Weg in eine unbekannte Zukunft entschlossen ausschreitet. Der Titel des Liedes ließ sich zugleich als Motto und Bekenntnis verstehen. Klar konturierte Stimmen und ein solides Klanggefüge prägten die anspruchsvollen A-Cappella-Gesänge des Ensembles. Selbst die fugierten Einsätze in Hasslers „Kyrie“ gerieten nicht zur Wackelpartie.

In Palestrinas „Canite tuba“ bestach neben dem vielstimmigen Gesang auch die markante Aufteilung der Sopranstimmen. Die rhythmischen Herausforderungen in Brahms’ Motette „O Heiland, reiß die Himmel auf“ wurden respektabel gemeistert, die Seufzerfiguren affektreich artikuliert.

Prägnante Sopranstimmen

Im Sopran gefielen die solistisch prägnanten Stimmen. Umso deutlicher zeigte sich freilich der Bedarf an zusätzlichen Kräften im vierköpfigen Alt. In Palestrinas Adventschoral „Es kommt ein Schiff geladen“ waren seitens der gerade einmal drei Tenöre intonatorische Unschärfen hinzunehmen. Doch das sind Defizite, die der Motettenchor unter der engagierten und beherzten Leitung Julia Pykas sicher bald auffüllen wird.

Die studierte katholische Kirchenmusikerin ist freiberuflich als Chorleiterin, Dirigentin, Stimmbildnerin und Dozentin tätig. Sie leitet mehrere Chöre und Ensembles. Mit ihr scheint sich der Motettenchor Speyer auf einen vielversprechenden Weg gemacht zu haben. Die Bedeutung von Advent lässt sich auch an einem solchen Vorgang ermessen. Wie Julia Pyka am Ende des Konzerts mitteilte, sei das Konzept für den nächsten Auftritt im Frühjahr bereits im Entstehen.